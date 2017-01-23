دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وليس السفارة الأميركية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وقال نتنياهو لدى بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته "يجب على السفارة الأميركية أن تكون هنا في القدس".
واعتبر نتنياهو أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن الجيد ألا تكون السفارة الأميركية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا. وأعتقد أنه مع الوقت فإن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس".
وتزايدت التحذيرات مؤخراً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط والقضاء على ما تبقى من إمكانية التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.
وكان ترمب وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن في فيفري القادم من دون تحديد تاريخ محدد.
وعين ترمب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيراً في إسرائيل. وقال فريدمان إنه يريد العمل من أجل السلام "من السفارة الأميركية في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل".
وفي 22 جانفي الماضي، قلل البيت الأبيض من أهمية المؤشرات بشأن احتمال نقل السفارة الأميركية.
وصرح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الابيض "نحن لا نزال في مراحل مبكرة جدا من النقاش في هذه المسألة".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.
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نتنياهو يسعى لنقل كل السفارات إلى القدس
وكالات
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وليس السفارة الأميركية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
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وقال نتنياهو لدى بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته "يجب على السفارة الأميركية أن تكون هنا في القدس".
واعتبر نتنياهو أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن الجيد ألا تكون السفارة الأميركية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا. وأعتقد أنه مع الوقت فإن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس".
وتزايدت التحذيرات مؤخراً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط والقضاء على ما تبقى من إمكانية التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.
وكان ترمب وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة واشنطن في فيفري القادم من دون تحديد تاريخ محدد.
وعين ترمب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيراً في إسرائيل. وقال فريدمان إنه يريد العمل من أجل السلام "من السفارة الأميركية في القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل".
وفي 22 جانفي الماضي، قلل البيت الأبيض من أهمية المؤشرات بشأن احتمال نقل السفارة الأميركية.
وصرح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الابيض "نحن لا نزال في مراحل مبكرة جدا من النقاش في هذه المسألة".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 ثم أعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.