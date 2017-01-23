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بلغ 114 مليار دولار نهاية 2016
احتياطي الصرف للجزائر يواصل التآكل
أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الأحد، انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى حدود 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار بنهاية 2015.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن احتياطي الصرف للجزائر تقلص بـ30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016.
يذكر أن احتياطيات الصرف الجزائرية وصلت إلى 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان من نفس العام.
وبعد سلسلة من الارتفاعات المعتبرة، بدأت احتياطيات الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات.
وعرفت بالتالي الدفعة التي ميزت تطور احتياطيات الصرف في السنوات الماضية تلاشيا في 2014 حينما كانت تقدر بـ 195 مليار دولار (نهاية مارس 2014) لتأخذ بعدها منحنى هبوطيا بالغة 193.27 مليار دولار في جوان 2014 ثم 185.27 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.
وفي السنوات الماضية، لاسيما بعد 2006، كانت احتياطيات الصرف الجزائرية تنمو بوتيرة عالية تصل أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة، حيث بلغت 77.8 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم 110.2 مليار دولار في نهاية 2007 ثم 143.1 مليار دولار بنهاية 2008 ثم 147.2 مليار دولار بنهاية 2009 ثم 162.2 مليار دولار بنهاية 2010 ثم 182.2 مليار دولار بنهاية 2011 ثم 190.6 مليار دولار نهاية 2012 قبل أن تصل إلى 194 مليار دولار نهاية 2013.
لكن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد.
وكان النفط قد شهد، صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات ال30 دولارا للبرميل في 2016 بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 101.45 و 115.79 دولارا للبرميل خلال 2013.
2017/01/29 على 16:271
مادام هناك تضخيم لفواتير الاستراد فالنزيف متواصل فمثلا الموز يدير 1 اورو او اقل في سوبرمارشي يضوي و بكل الرسوم و عندنا 600 دج اي خمس مرات تمنه و زيدلها السكر القهوة زدلها السيارات وووو......