توقيف 17 شخصا ضمن شبكة لسرقة وتهريب المركبات ببومرداس

تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من تفكيك شبكة إجرامية امتد نشاطها عبر ربوع الوطن مختصة في سرقة السيارات على المستوى الوطني والدولي وتهريب المركبات..

وبدأت تحقيقات الشرطة في سبتمبر 2016 حينما تلقت معلومات حول وجود ملفات قاعدية خاصة ببطاقات رمادية كانت مودعة على مستوى بلديتي بودواو وأولاد موسى، فور ذلك باشرت مصالح فرقة البحث والتدخل للتحريات عن طريق التأكد مع مصالح بلدية بودواو من صحة الملفات القاعدية الخاصة بكل الأشخاص الواردة أسماؤهم، وكذا التأكد من صحة إصدار رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية، حيث تبين أنها غير صادرة عن مصالحهم، ما يبين أن هذه العصابة قامت بتزوير وثائق إدارية مع انتحال هويات الغير قصد استعمالها في إيداع ملفات قاعدية للحصول على بطاقات رمادية، ليتم توقيف 17 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و59 سنة، ينحدرون من ولايات الجزائر وبومرداس والبليدة والمسيلة وتلمسان ووهران وباتنة، مع استرجاع 33 مركبة من بينها سيارات فاخرة.