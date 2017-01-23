شدد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش زيارته لأدرار، أثناء معاينته لمخزن الوقود بمنطقة تيليلان، على ضرورة العمل على تحسين ظروف وتقنية تخزين الوقود أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بعدما شهد المخزن السنة الماضية حادث اشتعال لإحدى الخزانات بسبب تسرب للوقود.
وكشف الوزير الطاقة في اليوم الثاني من زيارته لادرار عند زيارته للمجمع البترولي توات غاز بمنطقة واد الزين، بان هذا المجمع البترولي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بشراكة فرنسية جزائرية كما سيتمكن من إنتاج أزيد من 4 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا من بينها 600 متر مكعب من الغاز المميع يوميا.
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بوطرفة: المجمع البترولي "توات غاز" عملي نهاية العام
م. رمضان
شدد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش زيارته لأدرار، أثناء معاينته لمخزن الوقود بمنطقة تيليلان، على ضرورة العمل على تحسين ظروف وتقنية تخزين الوقود أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، بعدما شهد المخزن السنة الماضية حادث اشتعال لإحدى الخزانات بسبب تسرب للوقود.
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وكشف الوزير الطاقة في اليوم الثاني من زيارته لادرار عند زيارته للمجمع البترولي توات غاز بمنطقة واد الزين، بان هذا المجمع البترولي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بشراكة فرنسية جزائرية كما سيتمكن من إنتاج أزيد من 4 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا من بينها 600 متر مكعب من الغاز المميع يوميا.