من المنتظر أن يمنح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للأمناء العامين لعدد من الوزارات لتسييرها بالنيابة قريبا، لاستخلاف الوزراء المعنيين بالترشح لتشريعيات ماي المقبل، في إجراء جديد يمنح مهام الحقيبة الوزارية للأمين العام بدل أعضاء الحكومة غير المترشحين، الذين تعودوا على تسيير وزارات بالنيابة، ريثما يجري الرئيس التعديل الحكومي، بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية.
وأفادت مصادر "الشروق" بأنه يرجح تكليف الأمناء العامين في الوزارات بتسيير القطاع بعد أن يعلن وزراء في حكومة سلال ترشحهم في الانتخابات التشريعيات المقبلة ويقدمون رسميا استقالتهم من الحكومة، وهذا بدل وزراء بالنيابة كما كان معمولا به من قبل، وينتظر أن يحمل الأمين العام بالنيابة حقيبة الوزير إلى غاية إعلان نتائج التشريعيات، وإجراء التعديل الحكومي.
ويرتقب أن يقوم الأمين العام بالوزارة، بمهام الوزير وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن الصلاحيات السياسية للوزير تبقى النقطة الغامضة في الموضوع، خاصة أن الأمين العام لا يمكنه القيام بهذه المهام وتعويض الوزير في الاجتماعات الوزارية واللقاءات الرسمية، وهو ما جعل بعض العارفين يتساءلون عن صلاحيات الأمين العام في الوزارة، هل تكفي لتسيير هذه القطاعات في حال قرر الوزير الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وهل الصلاحيات الإدارية الممنوحة للأمين العام يمكن أن تسير بها الوزارة دون تعيين وزير بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال؟
للإشارة، فقد أبدى عدد من وزراء حكومة سلال رغبتهم في الترشح، إلا أن تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 2012 كانت واضحة في هذا الشأن، حيث ألزمت الوزراء الراغبين في خوض هذا الغمار بتقديم استقالتهم من الحكومة، وهذا لتفادي الاتهامات التي من شأنها أن تعكر نزاهة الانتخابات، لاسيما أن الوزير في حال ما ترشح وبقي في منصبه سوف يتعرض لانتقادات واتهامات باستعمال المنصب ووسائل الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1جنازة شعبية ورسمية لبختي بلعايب
2"الجوّية الجزائرية" استأجرت طائرة بطيارين عاجزين وحاضنة أطفال!
3آلاف الغاضبين من قانون التقاعد يعتصمون تحت الأمطار
4الإبراهيمي يقوّي حظوظ "الحرية والعدالة" في التشريعيّات
5"بدوي ودربال مسؤولان عن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات"!
Français English
الرأي
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
يضمنون تسيير قطاعاتهم في حكومة تصريف الأعمال
الأمناء العامون لإستخلاف الوزراء المترشحين إلى ما بعد التشريعيات
أسماء. ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
من المنتظر أن يمنح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر للأمناء العامين لعدد من الوزارات لتسييرها بالنيابة قريبا، لاستخلاف الوزراء المعنيين بالترشح لتشريعيات ماي المقبل، في إجراء جديد يمنح مهام الحقيبة الوزارية للأمين العام بدل أعضاء الحكومة غير المترشحين، الذين تعودوا على تسيير وزارات بالنيابة، ريثما يجري الرئيس التعديل الحكومي، بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية.
تغطيات ذات صلة
الأمناء العامون لإستخلاف الوزراء المترشحين إلى ما بعد التشريعيات
عرائس "القراقوز" لرفع مستوى تلاميذ الابتدائي!
"برتوكول" حماية المدارس حبيس أدراج وزارة التربية منذ سنة
سلال ولعمامرة: الجزائر تدعم إصلاح الاتحاد الإفريقي
فتح البلديات يوميا لتمكين الأحزاب المجهرية من جمع التوقيعات
وأفادت مصادر "الشروق" بأنه يرجح تكليف الأمناء العامين في الوزارات بتسيير القطاع بعد أن يعلن وزراء في حكومة سلال ترشحهم في الانتخابات التشريعيات المقبلة ويقدمون رسميا استقالتهم من الحكومة، وهذا بدل وزراء بالنيابة كما كان معمولا به من قبل، وينتظر أن يحمل الأمين العام بالنيابة حقيبة الوزير إلى غاية إعلان نتائج التشريعيات، وإجراء التعديل الحكومي.
ويرتقب أن يقوم الأمين العام بالوزارة، بمهام الوزير وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن الصلاحيات السياسية للوزير تبقى النقطة الغامضة في الموضوع، خاصة أن الأمين العام لا يمكنه القيام بهذه المهام وتعويض الوزير في الاجتماعات الوزارية واللقاءات الرسمية، وهو ما جعل بعض العارفين يتساءلون عن صلاحيات الأمين العام في الوزارة، هل تكفي لتسيير هذه القطاعات في حال قرر الوزير الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وهل الصلاحيات الإدارية الممنوحة للأمين العام يمكن أن تسير بها الوزارة دون تعيين وزير بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال؟
للإشارة، فقد أبدى عدد من وزراء حكومة سلال رغبتهم في الترشح، إلا أن تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 2012 كانت واضحة في هذا الشأن، حيث ألزمت الوزراء الراغبين في خوض هذا الغمار بتقديم استقالتهم من الحكومة، وهذا لتفادي الاتهامات التي من شأنها أن تعكر نزاهة الانتخابات، لاسيما أن الوزير في حال ما ترشح وبقي في منصبه سوف يتعرض لانتقادات واتهامات باستعمال المنصب ووسائل الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية.