نظم متعامل الهاتف النقال جازي بالتعاون مع الشركة الأم فيمبلكوم، يوما مخصصا للممونين بهدف تعزيز العلاقات مع الشركاء وإبرام عقود جديدة مع الشركات المحلية.
وذكر بيان لـ "جازي" الأحد، تلقت "الشروق" نسخة منه أن هذه المبادرة تعتبر كجزء من عملية التحول للمتعامل، وتم تنظيمها في مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة، وعي إليها أكثر من 40 مؤسسة وشارك فيها عدد من إطارات جازي فيمبلكوم.
وأوضح البيان أن اللقاء كان فرصة لمناقشة عدة مواضيع من بينها الإمكانات التي تتوفر عليها الشركات الجزائرية والتغيرات التي يعيشها المتعامل في سياق خلق نموذج جديد للعمل، ورؤية جديدة للسوق، وإعادة تأهيل نظام الشراء بما يتلاءم مع السوق، وتحسين العلاقة مع المؤسسات.
وفي خطابه أبرز الرئيس التنفيذي لجازي فينتشانسو نيشي أهمية هذا الاجتماع قائلا: "يوم الممونين مبادرة أطلقت في جميع فروع مجموعة فيمبلكوم، و سيكون هذا الحدث ملتقى سنوي كبير".
وأضاف "نريد خاصة تطوير القدرات الشرائية لدينا مع الشركات المحلية، وإطالة عمرها، وتوطيد العلاقات التي يبلغ عمر بعضها 15 عاما من التعاون، والبحث عن موردين جدد وإبلاغكم بالمستجدات لتعزيز الشفافية والسلوك الأخلاقي في إدارة شؤون الشركة".
ويمثل هذا الحدث نقطة انطلاق جديدة في العلاقة التجارية بين جازي وشركائها مع الالتزام بتطوير التعاون على أساس مصالح وقيم المتعامل كالأمانة والامتثال للأنظمة والإطار القانوني وفقا للإجراءات المعمول بها وتخفيض التكاليف واحترام بيئة العمل.
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كجزء من عملية التحول التي باشرها المتعامل
"جازي" تعزز الشراكة مع ممونيها
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
نظم متعامل الهاتف النقال جازي بالتعاون مع الشركة الأم فيمبلكوم، يوما مخصصا للممونين بهدف تعزيز العلاقات مع الشركاء وإبرام عقود جديدة مع الشركات المحلية.
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وذكر بيان لـ "جازي" الأحد، تلقت "الشروق" نسخة منه أن هذه المبادرة تعتبر كجزء من عملية التحول للمتعامل، وتم تنظيمها في مركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة، وعي إليها أكثر من 40 مؤسسة وشارك فيها عدد من إطارات جازي فيمبلكوم.
وأوضح البيان أن اللقاء كان فرصة لمناقشة عدة مواضيع من بينها الإمكانات التي تتوفر عليها الشركات الجزائرية والتغيرات التي يعيشها المتعامل في سياق خلق نموذج جديد للعمل، ورؤية جديدة للسوق، وإعادة تأهيل نظام الشراء بما يتلاءم مع السوق، وتحسين العلاقة مع المؤسسات.
وفي خطابه أبرز الرئيس التنفيذي لجازي فينتشانسو نيشي أهمية هذا الاجتماع قائلا: "يوم الممونين مبادرة أطلقت في جميع فروع مجموعة فيمبلكوم، و سيكون هذا الحدث ملتقى سنوي كبير".
وأضاف "نريد خاصة تطوير القدرات الشرائية لدينا مع الشركات المحلية، وإطالة عمرها، وتوطيد العلاقات التي يبلغ عمر بعضها 15 عاما من التعاون، والبحث عن موردين جدد وإبلاغكم بالمستجدات لتعزيز الشفافية والسلوك الأخلاقي في إدارة شؤون الشركة".
ويمثل هذا الحدث نقطة انطلاق جديدة في العلاقة التجارية بين جازي وشركائها مع الالتزام بتطوير التعاون على أساس مصالح وقيم المتعامل كالأمانة والامتثال للأنظمة والإطار القانوني وفقا للإجراءات المعمول بها وتخفيض التكاليف واحترام بيئة العمل.