مقولة المستشفيات الجزائرية أحسن من أمريكا بوضياف للفايسبوكيين: حرفتم كلامي

اضطر وزير الصحة عبد المالك بوضياف، للتدخل مجددا، الأحد، لتوضيح مقولته بشأن أفضلية المستشفيات الجزائرية على الأمريكية، والتي خلفت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الوزير توضيحا على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيه أن "نشطاء الفيسبوك أخذوا المقولة بطريقة خاطئة.. من قالً أن المستشفيات الجزائرية أفضل من أمريكا؟".

وتناقلت عدة صفحات على الموقع تصريحات لبوضياف، مفادها أن المستشفيات الجزائرية أفضل من نظيرتها الأمريكية، وهي مقولة تم تداولها على نطاق واسع، مقرونة بلهجة سخرية وتعجب من قبل البعض لعدم مطابقتها للواقع.

ووفق وزير الصحة فإن مقولته الأصلية، هي أن "الإمكانيات الموجودة في الجزائر ليست موجودة في الكثير من الدول الأوروبية وأتحمل المسؤلية الكاملة" على هذا الكلام.

وأضاف أن "المقولة الثانية، هي أن: التجهيزات الموجودة في الجزائر ليست موجودة في أوروبا، إلا بأمريكا أو خارج أمريكا في دولة أو دولتين وأتحمل المسؤولية الكاملة''.

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