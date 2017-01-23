أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الأحد، عن إطلاق حملة وطنية اعتبارا من هذا الأربعاء لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وخاصة منها تلك المدعومة من لدن الدولة.
لدى نزوله ضيفا على منتدى الزميلة "المجاهد"، ذكر "مصطفى زبدي" رئيس المنظمة المذكورة، إنّ الحملة - لم يوضح ماهيتها - ستتم بالتنسيق مع مديرية التجارة، وركّز "زبدي" على حتمية تحيين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ مطلع العام الحالي ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالدقيق بنوعيه رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا.
وأفيد أنّ منظمة حماية المستهلك بصدد تقديم عدة حلول لتقنين الأسعار ووضع دليل للأسعار، ودعا "زبدي" كل الشركاء والفاعلين إلى تعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الارتفاع غير المبرر للمواد الاستهلاكية.
توليفة متجددة
شهدت الجزائر في سنوات سابقة عدة حركات احتجاجية مناهضة للغلاء، تعبيرا عن رفض "الكادحين" غلاء الأسعار وتنديدهم بجشع التجار، على منوال ومضة "يوم بلا شراء" في السابع أفريل 2010 و2011.
وكان التجاوب واضحا مع تلك المبادرتين التي طرحت إمكانية إنشاء تنظيم جديد لحماية المستهلك، في ظلّ الغياب غير المفهوم للجمعيات القائمة على الورق، ومحدودية الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح الغلاء.
وتشهد الأسواق حاليا لهيبا لافتا منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ يُباع الكيلوغرام الواحد من البطاطا بثمانين دينارا، فيما لم ينزل الطماطم تحت 180 دينارا تماما مثل البصل والكوسة، أما الفواكه بما فيها الموسمية كالبرتقال والتفاح فحدّث ولا حرج.
ولا يفهم كثير من المستهلكين سبب بقاء أسعار اللحوم بأنواعها مرتفعة للعام التاسع على التوالي، في بلد يتوفر على 25 مليون رأس من المواشي، ورغم استيراد كميات ضخمة من اللحوم، إلاّ أنّ لا شيئ تغيّر، والأدهى أنّ اللحوم المجمّدة التي كان يلجأ إليها الكادحون اشتعلت هي الأخرى (830 دينار للكيلوغرام) تماما مثل الأسماك المجمّدة، علما أنّ نظيراتها الطازجة "تغرّد" خارج السرب.
وفضلا عن محذور الأسعار، يعدّد مستهلكون غاضبون محاذير متصلة بعدم احترام قطاع من التجار لقواعد النظافة وعدم إشهار الأسعار وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وهلّم جرا، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية فرق الرقابة وقمع الغش التي لطالما تفاخرت بها الحكومة في وسط موسوم بهشاشة توازنه التجاري، ما يعرّض المستهلكين خصوصا الموظفين محدودي الدخل إلى مزيد من "شدّ الحزام" على الصعيد المعيشي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
11800 موظف بـ"ما قبل التشغيل" يتلقون أجورا من دون عمل بتيبازة
2تفعيل 3 وحدات دوائية قبل جوان
3احتياطي الصرف للجزائر يواصل التآكل
4تقارير عن 5 ملايين جزائري ضحايا شركات تأمين!
5بنك الجزائر يعيق ربط البورصة بالخارج
Français English
الرأي
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
سلطان بركاني
كيف تتمنّى أن ترحل عن هذه الدّنيا؟
سليم قلالة
بونوا يُنصف الحجاب في فرنسا
معلومي ياسين
لا تتلاعبوا بالجزائر
سلطان بركاني
المرجعية الدينيّة الوطنية.. بين التّنظير والتّطبيق
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
رهان على إيقاف فوضى الأسعار
حملة وطنية لكبح الغلاء هذا الأربعاء
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الأحد، عن إطلاق حملة وطنية اعتبارا من هذا الأربعاء لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وخاصة منها تلك المدعومة من لدن الدولة.
تغطيات ذات صلة
حملة وطنية لكبح الغلاء هذا الأربعاء
بوطرفة: المجمع البترولي "توات غاز" عملي نهاية العام
احتياطي الصرف للجزائر يواصل التآكل
بنك الجزائر يعيق ربط البورصة بالخارج
تراجع واردات الحليب بـ 18.66%
لدى نزوله ضيفا على منتدى الزميلة "المجاهد"، ذكر "مصطفى زبدي" رئيس المنظمة المذكورة، إنّ الحملة - لم يوضح ماهيتها - ستتم بالتنسيق مع مديرية التجارة، وركّز "زبدي" على حتمية تحيين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ مطلع العام الحالي ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالدقيق بنوعيه رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا.
وأفيد أنّ منظمة حماية المستهلك بصدد تقديم عدة حلول لتقنين الأسعار ووضع دليل للأسعار، ودعا "زبدي" كل الشركاء والفاعلين إلى تعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة الارتفاع غير المبرر للمواد الاستهلاكية.
توليفة متجددة
شهدت الجزائر في سنوات سابقة عدة حركات احتجاجية مناهضة للغلاء، تعبيرا عن رفض "الكادحين" غلاء الأسعار وتنديدهم بجشع التجار، على منوال ومضة "يوم بلا شراء" في السابع أفريل 2010 و2011.
وكان التجاوب واضحا مع تلك المبادرتين التي طرحت إمكانية إنشاء تنظيم جديد لحماية المستهلك، في ظلّ الغياب غير المفهوم للجمعيات القائمة على الورق، ومحدودية الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح الغلاء.
وتشهد الأسواق حاليا لهيبا لافتا منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ يُباع الكيلوغرام الواحد من البطاطا بثمانين دينارا، فيما لم ينزل الطماطم تحت 180 دينارا تماما مثل البصل والكوسة، أما الفواكه بما فيها الموسمية كالبرتقال والتفاح فحدّث ولا حرج.
ولا يفهم كثير من المستهلكين سبب بقاء أسعار اللحوم بأنواعها مرتفعة للعام التاسع على التوالي، في بلد يتوفر على 25 مليون رأس من المواشي، ورغم استيراد كميات ضخمة من اللحوم، إلاّ أنّ لا شيئ تغيّر، والأدهى أنّ اللحوم المجمّدة التي كان يلجأ إليها الكادحون اشتعلت هي الأخرى (830 دينار للكيلوغرام) تماما مثل الأسماك المجمّدة، علما أنّ نظيراتها الطازجة "تغرّد" خارج السرب.
وفضلا عن محذور الأسعار، يعدّد مستهلكون غاضبون محاذير متصلة بعدم احترام قطاع من التجار لقواعد النظافة وعدم إشهار الأسعار وتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك وهلّم جرا، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية فرق الرقابة وقمع الغش التي لطالما تفاخرت بها الحكومة في وسط موسوم بهشاشة توازنه التجاري، ما يعرّض المستهلكين خصوصا الموظفين محدودي الدخل إلى مزيد من "شدّ الحزام" على الصعيد المعيشي.