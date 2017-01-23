أبو زهري ناشده تقديم دعم مالي للمشروع حماس مستعدة لإطلاق إسم بوتفليقة على مستشفى رفح

ناشد سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، الأحد، رئيس الجمهورية عد العزيز بوتفليقة دعم بناء مستشفى رفح بقطاع غزة، وأن الفلسطينيين مستعدون حسبه لإطلاق اسمه عليه.

وجاء ذلك في ندوة صحفية، بعد استقباله من قبل عمر غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج).

وأكد أبو زهري " نأمل اليوم ن فخامة الرئيس أن يصدر تعليمات للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بغزة، التي تعيش وضعا مزريا، وذلك عبر تخصيص منحة لتوفير الوقود، وأيضا بناء مستشفى كبير برفح جنوب غزة، وخلال الحرب يسقط شهداء كثر ليس بسبب الإصابات القاتلة ولكن لأنهم نزفوا كثيرا لعدم توفر مستشفى".

وأضاف "وسيكون لنا فخر كفلسطينيين، أن يحمل هذا المستشفى اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

ومستشفى رفح جنوب قطاع غزة، تقول وسائل إعلام فلسطينية، أن مخططات إنجازه جاهزة، لكن مشكلة تمويله عطلت إطلاق المشروع الذي سيكلف قرابة 52 مليون دولار.

وأشاد القيادي في حماس بمواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وذكر أنه "كنت هنا في مطلع الحرب على غزة عام 2009، وكان موقف الرئيس بوتفليقة مشرفا، حيث أنه أمر بفتح مستودعات لإرسال ما أمكن إلى غزة وقد حدث ذلك".