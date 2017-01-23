تخصص الطبعة23 من تظاهرة مغرب الكتاب التي تحتضنها باريس في أيام18 و19 فيفري القادم للاحتفاء بالأدب الجزائري، حيث اختارت جمعية ضربة شمس الفرنسية تكريم"الأدب الجزائري" في تنوعه بالعربية الفرنسية والأمازيغية.
حيث ينتظر حسب موقع الجمعية أن يحتضن فندق مدينة باريس العديد من النشاطات بين قراءات موائد مستديرة ومحاضرات حول الأدب الجزائري، خاصة موجة الأدب الجديد، جمعية ضربة شمس المنظمة للحدث قالت في بيانها إنها بصدد الضبط النهائي للبرنامج، حيث ينتظر حضور كل من واسيني الأعرج، مايسا باي، كما ينتظر أيضا حضور الكاتبة الشابة كوثر عظيمي لتقديم كتابها الأخير "حجارة في جيبي"، حيث ينتظر أن تنشط جلسة بيع بالتوقيع وتقديم كتابها إلى جانب حضور أنور بن مالك لذات الغرض أيضا.
هذا وتخصص الطبعة 23 من تظاهرة مغرب الكتاب التي تحتفي بالأدب المغاربي هذا العام لجملة من النشاطات التي تعنى بالأقطار الثلاث خاصة الجزائر، تونس والمغرب، حيث يستضيف فوزية الشرفي من تونس صاحبة كتاب "العلم المحجب" للحديث عن واقع وتحديات المرأة التونسية، خاصة بعد صعود التيار الإسلامي بعد ثورة الياسمين وإرث بورقيبة، هذا إضافة إلى كتاب من المغرب.
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تظاهرة مغرب الكتاب في فيفري القادم على شرف الجزائر
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
تخصص الطبعة23 من تظاهرة مغرب الكتاب التي تحتضنها باريس في أيام18 و19 فيفري القادم للاحتفاء بالأدب الجزائري، حيث اختارت جمعية ضربة شمس الفرنسية تكريم"الأدب الجزائري" في تنوعه بالعربية الفرنسية والأمازيغية.
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حيث ينتظر حسب موقع الجمعية أن يحتضن فندق مدينة باريس العديد من النشاطات بين قراءات موائد مستديرة ومحاضرات حول الأدب الجزائري، خاصة موجة الأدب الجديد، جمعية ضربة شمس المنظمة للحدث قالت في بيانها إنها بصدد الضبط النهائي للبرنامج، حيث ينتظر حضور كل من واسيني الأعرج، مايسا باي، كما ينتظر أيضا حضور الكاتبة الشابة كوثر عظيمي لتقديم كتابها الأخير "حجارة في جيبي"، حيث ينتظر أن تنشط جلسة بيع بالتوقيع وتقديم كتابها إلى جانب حضور أنور بن مالك لذات الغرض أيضا.
هذا وتخصص الطبعة 23 من تظاهرة مغرب الكتاب التي تحتفي بالأدب المغاربي هذا العام لجملة من النشاطات التي تعنى بالأقطار الثلاث خاصة الجزائر، تونس والمغرب، حيث يستضيف فوزية الشرفي من تونس صاحبة كتاب "العلم المحجب" للحديث عن واقع وتحديات المرأة التونسية، خاصة بعد صعود التيار الإسلامي بعد ثورة الياسمين وإرث بورقيبة، هذا إضافة إلى كتاب من المغرب.