أقدم ولي تلميذ يدرس بمتوسطة كريم بلقاسم، ببلدية أولاد يعيش بالبليدة، الأحد، سقط إثرها الضحية فاقدا الوعي، وسط دهشة وهلع الأساتذة والتلاميذ. وأفاد شهود عيان لـ "الشروق"، بأنه وقع جدال حاد بين الولي والمدير، قام إثره المتهم بسحب سكين كان بين طيات ملابسه، ووجه به طعنات إلى المدير، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
في حين، نقلت الحماية المدنية المدير إلى المستشفى، حيث إن حياته ليست في خطر، وإن كان قد تحصل على شهادة عجز طبي مدته 21 يوما. وأودع شكوى لدى مصالح الدرك. وعقب الحادثة، دخل عمال وأساتذة المؤسسة في إضراب، تنديدا بالواقعة، مطالبين بتوفير الأمن داخل المؤسسة. من جهتها، قالت المكلفة بالإعلام، على مستوى مديرية التربية، إن مديرة القطاع أوفدت لجنة تحقيق في الحادثة.
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ولي تلميذ يطعن مدير متوسطة بالبليدة
يوسف. ع
أقدم ولي تلميذ يدرس بمتوسطة كريم بلقاسم، ببلدية أولاد يعيش بالبليدة، الأحد، سقط إثرها الضحية فاقدا الوعي، وسط دهشة وهلع الأساتذة والتلاميذ. وأفاد شهود عيان لـ "الشروق"، بأنه وقع جدال حاد بين الولي والمدير، قام إثره المتهم بسحب سكين كان بين طيات ملابسه، ووجه به طعنات إلى المدير، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
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في حين، نقلت الحماية المدنية المدير إلى المستشفى، حيث إن حياته ليست في خطر، وإن كان قد تحصل على شهادة عجز طبي مدته 21 يوما. وأودع شكوى لدى مصالح الدرك. وعقب الحادثة، دخل عمال وأساتذة المؤسسة في إضراب، تنديدا بالواقعة، مطالبين بتوفير الأمن داخل المؤسسة. من جهتها، قالت المكلفة بالإعلام، على مستوى مديرية التربية، إن مديرة القطاع أوفدت لجنة تحقيق في الحادثة.