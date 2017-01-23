منحا حق الإقامة والدخول للمسلمين قاضيان أمريكيان يجمّدان قرار "ترامب"

قرّر قاضيان أمريكيان، مساء الأحد، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي قضى بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً.

بعد إيقاف نحو مئتي مسافر مسلم على مستوى المطارات الأمريكية، ورفع هؤلاء دعاوى ضدّ مرسوم "ترامب" المثير للجدل، انتصر القضاء الأمريكي لضحايا أولى خطوات خليفة "أوباما".

وأصدرت القاضية الاتحادية "آن دونلي" حكما نصّ على منح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، وشدّدت "دونلي" على عدم السماح للسلطات الأمريكية بترحيل اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم ومن لديهم تأشيرات سلمية وآخرين حصلوا على تصاريح قانونية بدخول الولايات المتحدة، معتبرة أنّ قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.

في غضون ذلك، غرّد المخرج "مايكل مور" على (تويتر): "إلى جيراننا المسلمين في العالم، أنا وعشرات الملايين آسفون جداً، أكثرية الأميركيين لم تصوّت لهذا الرجل".