بعد حملة بحث واسعة عنه العثور على طفل مفقود ميتا داخل خزان ماء بتيارت

عثر على الطفل محمد مبارك، 4 سنوات،، ليلة السبت إلى الأحد، ميتا داخل خزان ماء يقع تحت أرضية مسكنه العائلي في بلدية عين دزاريت بولاية تيارت، بعد أزيد من 7 ساعات من افتقاده و إطلاق عملية بحث في أرجاء القرية ظنا أنه تعرضه للضياع أو الاختطاف.

وقالت مصادر محلية، إن الأم انتبهت لغياب ابنها عن نظرها في حدود الثانية زوالا وبحثت عنه في البيت وطلبت المساعدة من باقي أفراد العائلة لكن لم يجدوه في محيط البيت فتم إخطار فرقة الدرك الوطني وقامت عملية بحث واسعة في كل مكان بالقرية ووضعت صورة الطفل واسمه على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل خزان ماء في مسكنه العائلي، حيث من عادة أهل المنطقة حفر ما يشبه الحوض تحت أرضية ساحة المسكن وتبليطه لحفظ الماء فيه وسحبه عند الضرورة بواسطة المضخة، ويبدو أن الطفل دخل من إحدى الفتحات ومات.

وإن كان ظاهر القصة هو الرواية التي تناقلها سكان القرية، يبقى التحقيق المفتوح في القضية الفاصل بين حقيقة ما حصل للطفل وخلفياته.