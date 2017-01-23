كندا.. هجوم مسلح على مسجد بمدينة كيبك يخلف قتلى وجرحى

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار وقع، مساء الأحد، في مسجد المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك، كما أفادت وسائل إعلام كندية.

وأكد متحدث باسم الشرطة لشبكات التلفزة المحلية سقوط قتلى، لكن من غير أن يحدد عددهم، مشيرا من جهة ثانية إلى أن الشرطة اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار.

ووقع إطلاق النار بعيد صلاة العشاء وقد نشرت الشرطة على الإثر تعزيزات أمنية كبيرة في محيط المسجد.

ونقلت إذاعة كندا عن شهود عيان قولهم إن رجلين مسلحين دخلا المسجد وأطلقا النار على المصلين.

رئيس مقاطعة كيبيك الكندية، فيليب كويار، وصف الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في المدينة، الاثنين، بالعمل الإرهابي، فيما أظهرت لقطات فيديو تم بثها على الإنترنت عناصر الشرطة الكندية بعد لحظات من الهجوم، خلال عملية تأمين المكان ونقل الضحايا.

وقال كويار، في تغريدة على تويتر إن "كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي. نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحى وعائلاتهم".

وأضاف: "فلنتحد ضد العنف. فلنتضامن مع أبناء كيبيك من أتباع الديانة الإسلامية".

وندد إمام مسجد كيبيك، محمد يانجوي، بالهجوم قائلا: "لماذا يحدث هذا هنا؟ هذا همجي"، موضحا أنه لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة، وأنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء.