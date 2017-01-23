أثارت حادثة إختفاء تلميذ يبلغ من العمر نحو17 سنة ببلدية مسعد في ولاية الجلفة، يدرس في الطور المتوسط في ظروف غامضة حالة من القلق والتوتر لدى عائلته.
وحسب ما أكده مصدر مقرب من محيط عائلته التي تقطن بحي سعيفي فإن "سمير" كان يزاول دراسته بشكل عادي ولم يكن يعاني من أي مشاكل سواء في وسط عائلته أو في الوسط المدرسي، غير أنه خرج منذ الأربعاء الماضي لأداء صلاة الفجر في المسجد كعادته ولم يعد إلى المنزل, وهو غير متعود على المبيت عند الأقارب أو أصدقائه, كما أكد مصدر من متوسطة لهزيل بحي دمد التي يزاول فيها دراسته بأنه كان يحضر إلى المؤسسة بشكل منتظم، قبل أن يغيب عن مقاعد الدراسة قبل نهاية الأسبوع الماضي، وقد تقدمت عائلة قاسم ببلاغ لدى مصالح الأمن يفيد باختفاء ابنهم "سمير"، بعد فشل كل محاولات البحث عنه عند الأقارب وأصدقائه الذين اعتاد الجلوس معهم، ليبقى أفراد عائلته وحتى جيرانه وأصدقائه يعيشون على أعصابهم إلى غاية العثور عليها، وقد باشرت مصالح الأمن لولاية الجلفة عمليات البحث والتحري من أجل العثور عليه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1أستاذة تمنع طالبة بجامعة بلعباس من اجتياز الإمتحان بسبب النقاب
2مدرسة تعليم السياقة تبيع رخص سياقة الوزن الثقيل
3بائع عصافير يذبح أمّه وأخته ويقطع رأسيهما بالمدية
4هزة أرضية بقوة 4.2 درجات ببرج بوعريريج
5توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس
Français English
الرأي
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
حسين لقرع
هل إقصاء المنتخب الوطني هو الكارثة؟!
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
خرج لأداء صلاة الفجر في المسجد ولم يعد
اختفاء تلميذ في ظروف غامضة بمسعد في الجلفة
أحمد خلفاوي
أثارت حادثة إختفاء تلميذ يبلغ من العمر نحو17 سنة ببلدية مسعد في ولاية الجلفة، يدرس في الطور المتوسط في ظروف غامضة حالة من القلق والتوتر لدى عائلته.
تغطيات ذات صلة
اختفاء تلميذ في ظروف غامضة بمسعد في الجلفة
العثور على طفل مفقود ميتا داخل خزان ماء بتيارت
ولي تلميذ يطعن مدير متوسطة بالبليدة
"أسامة الإيسكوبار" أمام الجنايات في قضية الهروب من سجن الحراش
شلل بمدارس سكيكدة والتلاميذ في مسيرة تنديدا بمقتل كمال
وحسب ما أكده مصدر مقرب من محيط عائلته التي تقطن بحي سعيفي فإن "سمير" كان يزاول دراسته بشكل عادي ولم يكن يعاني من أي مشاكل سواء في وسط عائلته أو في الوسط المدرسي، غير أنه خرج منذ الأربعاء الماضي لأداء صلاة الفجر في المسجد كعادته ولم يعد إلى المنزل, وهو غير متعود على المبيت عند الأقارب أو أصدقائه, كما أكد مصدر من متوسطة لهزيل بحي دمد التي يزاول فيها دراسته بأنه كان يحضر إلى المؤسسة بشكل منتظم، قبل أن يغيب عن مقاعد الدراسة قبل نهاية الأسبوع الماضي، وقد تقدمت عائلة قاسم ببلاغ لدى مصالح الأمن يفيد باختفاء ابنهم "سمير"، بعد فشل كل محاولات البحث عنه عند الأقارب وأصدقائه الذين اعتاد الجلوس معهم، ليبقى أفراد عائلته وحتى جيرانه وأصدقائه يعيشون على أعصابهم إلى غاية العثور عليها، وقد باشرت مصالح الأمن لولاية الجلفة عمليات البحث والتحري من أجل العثور عليه.