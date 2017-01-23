خرج لأداء صلاة الفجر في المسجد ولم يعد اختفاء تلميذ في ظروف غامضة بمسعد في الجلفة

أثارت حادثة إختفاء تلميذ يبلغ من العمر نحو17 سنة ببلدية مسعد في ولاية الجلفة، يدرس في الطور المتوسط في ظروف غامضة حالة من القلق والتوتر لدى عائلته.

وحسب ما أكده مصدر مقرب من محيط عائلته التي تقطن بحي سعيفي فإن "سمير" كان يزاول دراسته بشكل عادي ولم يكن يعاني من أي مشاكل سواء في وسط عائلته أو في الوسط المدرسي، غير أنه خرج منذ الأربعاء الماضي لأداء صلاة الفجر في المسجد كعادته ولم يعد إلى المنزل, وهو غير متعود على المبيت عند الأقارب أو أصدقائه, كما أكد مصدر من متوسطة لهزيل بحي دمد التي يزاول فيها دراسته بأنه كان يحضر إلى المؤسسة بشكل منتظم، قبل أن يغيب عن مقاعد الدراسة قبل نهاية الأسبوع الماضي، وقد تقدمت عائلة قاسم ببلاغ لدى مصالح الأمن يفيد باختفاء ابنهم "سمير"، بعد فشل كل محاولات البحث عنه عند الأقارب وأصدقائه الذين اعتاد الجلوس معهم، ليبقى أفراد عائلته وحتى جيرانه وأصدقائه يعيشون على أعصابهم إلى غاية العثور عليها، وقد باشرت مصالح الأمن لولاية الجلفة عمليات البحث والتحري من أجل العثور عليه.