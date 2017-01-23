تضم حاسي مسعود ولاية ورقلة العديد من القرى ذات الطابع الفلاحي؛ على غرار قرية حاسي البكرة وقرية الخويلدات هذه الأخيرة تبعد بحوالي 10 كلم عن مدينة حاسي مسعود، استقر بها بعض البدو الرحل من قبائل الشعانبة بعد الاستقلال مباشرة، وهذا بسبب وجود بئر للمياه العذبة شيدها المستعمر الفرنسي؛ والتي استغلها هؤلاء للنشاط الفلاحي إلى يومنا هذا؛ غير أن المشكل المطروح حاليا والذي يثير مخاوف السكان هو وجود أبار بترولية محيطة بالقرية، وهو ما قد يشكل خطرا عليهم، على حد قولهم.
وحسب تصريحات سكان المنطقة للشروق، فان هذه الآبار تشكل خطرا عليهم بسبب عدم وضع سياج لحمايتها؛ إلى جانب تسجيل تسربات للسوائل ببعض هذه الآبار؛ من جانب أخر أكد هؤلاء أنه بعد استقرار أهاليهم من البدو الرحل بهذه المنطقة بعد الاستقلال بسبب وجود مياه عذبة ببئر كان المستعمر الفرنسي قد شيدها بالمنطقة اتخذوها مستقرا لهم، حيث قاموا بممارسة النشاط الفلاحي إلى يومنا هذا، لكن منذ السبعينيات تم غلق هذا البئر من طرف شركة سوناطراك، وذلك عندما رفض السكان إنشاء قاعدة للعمال بالمنطقة فقامت هذه الأخيرة بغلق هذه البئر لأسباب تبقى مجهولة.
هذا البئر الذي يطالب السكان اليوم بإعادة فتحه لأن مياهه صالحة للشرب بعكس الآبار الموجودة حاليا فهي مالحة؛ وفي نفس السياق يطالب سكان المنطقة والي ورقلة بالتدخل شخصيا لحمايتهم من الأخطار التي قد تنجم عن هذه الآبار المقدرة بحوالي ستة آبار كلها محاطة بالقرية؛ ومازاد الطينة بلة – حسبهم - هو عدم تسييج هذه الأبار وحمايتها خاصة أن بعض منها قريبة لبضع أمتار فقط عن السكان ومع وجود أطفال يلعبون بالقرب منها؛ زيادة وجود بئر في حالة تسرب، وهو ما يتخوف منه السكان فلا قدر الله قد يتم اندلاع النار فيها أو أي شيء أخر، وبالتالي حدوث كارثة بالمنطقة، على اعتبار أن هذه الآبار قريبة من بعضها زيادة على قربها من سكان المنطقة.
وتوجد بالمنطقة بالجهة الشرقية المئات من أشجار النخيل ومختلف الأنشطة الفلاحية التي يقوم بها سكان القرية وهي المصدر الرئيسي لرزقهم؛ لكن المشكل المطروح حاليا هو هذه الآبار غير المحمية والذي أثار تساؤلات العديد من سكان المنطقة بعدم تسييجها وحمايتها من طرف شركة سوناطراك والمعروفة عنها بتطبيقها لمعايير الحماية والسلامة والتي تطبقها كل الشركات العالمية المعروفة والتي تنشط في هذا المجال بعكس الآبار الأخرى الموجودة بمحيط مدينة حاسي مسعود والتي تم تسييج أغلبها؛ هذا ويطالب سكان المنطقة بالتدخل من السلطات المعنية لتسييج هذه الآبار، والتي تبقى تشكل خطرة عليهم والمنطقة ككل.
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سكان قرية الخويلدات بورقلة متخوفون من كارثة بيئية
وناسية عز الدين
تضم حاسي مسعود ولاية ورقلة العديد من القرى ذات الطابع الفلاحي؛ على غرار قرية حاسي البكرة وقرية الخويلدات هذه الأخيرة تبعد بحوالي 10 كلم عن مدينة حاسي مسعود، استقر بها بعض البدو الرحل من قبائل الشعانبة بعد الاستقلال مباشرة، وهذا بسبب وجود بئر للمياه العذبة شيدها المستعمر الفرنسي؛ والتي استغلها هؤلاء للنشاط الفلاحي إلى يومنا هذا؛ غير أن المشكل المطروح حاليا والذي يثير مخاوف السكان هو وجود أبار بترولية محيطة بالقرية، وهو ما قد يشكل خطرا عليهم، على حد قولهم.
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وحسب تصريحات سكان المنطقة للشروق، فان هذه الآبار تشكل خطرا عليهم بسبب عدم وضع سياج لحمايتها؛ إلى جانب تسجيل تسربات للسوائل ببعض هذه الآبار؛ من جانب أخر أكد هؤلاء أنه بعد استقرار أهاليهم من البدو الرحل بهذه المنطقة بعد الاستقلال بسبب وجود مياه عذبة ببئر كان المستعمر الفرنسي قد شيدها بالمنطقة اتخذوها مستقرا لهم، حيث قاموا بممارسة النشاط الفلاحي إلى يومنا هذا، لكن منذ السبعينيات تم غلق هذا البئر من طرف شركة سوناطراك، وذلك عندما رفض السكان إنشاء قاعدة للعمال بالمنطقة فقامت هذه الأخيرة بغلق هذه البئر لأسباب تبقى مجهولة.
هذا البئر الذي يطالب السكان اليوم بإعادة فتحه لأن مياهه صالحة للشرب بعكس الآبار الموجودة حاليا فهي مالحة؛ وفي نفس السياق يطالب سكان المنطقة والي ورقلة بالتدخل شخصيا لحمايتهم من الأخطار التي قد تنجم عن هذه الآبار المقدرة بحوالي ستة آبار كلها محاطة بالقرية؛ ومازاد الطينة بلة – حسبهم - هو عدم تسييج هذه الأبار وحمايتها خاصة أن بعض منها قريبة لبضع أمتار فقط عن السكان ومع وجود أطفال يلعبون بالقرب منها؛ زيادة وجود بئر في حالة تسرب، وهو ما يتخوف منه السكان فلا قدر الله قد يتم اندلاع النار فيها أو أي شيء أخر، وبالتالي حدوث كارثة بالمنطقة، على اعتبار أن هذه الآبار قريبة من بعضها زيادة على قربها من سكان المنطقة.
وتوجد بالمنطقة بالجهة الشرقية المئات من أشجار النخيل ومختلف الأنشطة الفلاحية التي يقوم بها سكان القرية وهي المصدر الرئيسي لرزقهم؛ لكن المشكل المطروح حاليا هو هذه الآبار غير المحمية والذي أثار تساؤلات العديد من سكان المنطقة بعدم تسييجها وحمايتها من طرف شركة سوناطراك والمعروفة عنها بتطبيقها لمعايير الحماية والسلامة والتي تطبقها كل الشركات العالمية المعروفة والتي تنشط في هذا المجال بعكس الآبار الأخرى الموجودة بمحيط مدينة حاسي مسعود والتي تم تسييج أغلبها؛ هذا ويطالب سكان المنطقة بالتدخل من السلطات المعنية لتسييج هذه الآبار، والتي تبقى تشكل خطرة عليهم والمنطقة ككل.