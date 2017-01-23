"داعش" يقصف شرق الموصل مجددا ويقتل مدنيين

date 2017/01/30 views 212 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

ذكرت مصادر عسكرية، الاثنين، أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين جراء قصف مدفعي بقذائف الهاون شنه مسلحو داعش في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، على عدد من أحياء الساحل الشرقي لمدينة الموصل، والخاضع لسيطرة القوات العراقية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأضافت المصادر أن القوات العراقية ردت على مصادر النيران بالمثل.

وتتبادل القوات العراقية ومسلحو داعش المتمركزون في الجانب الغربي، عمليات قصف بشتى أنواع المدافع على مدار الساعة منذ سيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي بالكامل نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى قالت مصادر بالجيش أن التشكيلات المسلحة العراقية استكملت التحضيرات اللازمة لاقتحام الشطر الغربي من الموصل، وهي في انتظار الأوامر من القيادة العليا للبدء بالعمليات العسكرية.

icon-tags
  • print