"داعش" يقصف شرق الموصل مجددا ويقتل مدنيين

ذكرت مصادر عسكرية، الاثنين، أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب نحو 15 آخرين جراء قصف مدفعي بقذائف الهاون شنه مسلحو داعش في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، على عدد من أحياء الساحل الشرقي لمدينة الموصل، والخاضع لسيطرة القوات العراقية.

وأضافت المصادر أن القوات العراقية ردت على مصادر النيران بالمثل.

وتتبادل القوات العراقية ومسلحو داعش المتمركزون في الجانب الغربي، عمليات قصف بشتى أنواع المدافع على مدار الساعة منذ سيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي بالكامل نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى قالت مصادر بالجيش أن التشكيلات المسلحة العراقية استكملت التحضيرات اللازمة لاقتحام الشطر الغربي من الموصل، وهي في انتظار الأوامر من القيادة العليا للبدء بالعمليات العسكرية.