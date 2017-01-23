أزمة بين الخرطوم وبراغ بسبب "الجاسوس التشيكي"

قالت وزارة الخارجية التشيكية، الأحد، حكم محكمة سودانية على مواطن تشيكي بالسجن لمدة 20 عاما بأنه لا أساس له.

ونقلت أسوشيتد برس عن الوزارة إن محكمة في الخرطوم أصدرت حكما قاسيا بالسجن على بيتر ياسيك، حيث حوكم بتهم من بينها التجسس.

وأضافت إن نائب وزير الخارجية سيتوجه إلى الخرطوم في الأيام المقبلة، في محاولة للتفاوض على إطلاق سراح ياسيك، وإذا لزم الأمر فإن وزير الخارجية لوبومير زاوراليك مستعد للتوجه إلى هناك أيضا.

وقال مسؤولون تشيك إن ياسيك كان يزور السودان لمساعدة المسيحيين المحليين، وألقي القبض عليه في ديسمبر 2015.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ياسيك في حالة جيدة، ولكن لا يوجد أي دليل يدعم إدانته أو عقوبته.