واشنطن تؤكد إعفاء حملة الـ"غرين كارد" من حظر السفر

أكدت الإدارة الأمريكية الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن "حاملي البطاقة الخضراء معفيون من الأمر التنفيذي بموجب الإعفاء المتعلق بالمصلحة القومية".

وأضاف أنه حتى ظهر الأحد بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لإعفائهم من الأمر التنفيذي 170 شخصا، مؤكدا أنهم جميعا حصلوا على هذا الإعفاء، مشددا على أن جزءا يسيرا فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مساء الجمعة المنصرم.

وبحسب وثيقة توضيحية أصدرتها وزارة الأمن الداخلي، الأحد، فإن "المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم" إمكانية إستفادتهم من الإعفاء عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.

وكان كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس، أكد في وقت سابق، أن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء". إلا أنه أكد في تصريحات لشبكة "ان بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة -- ومن بينهم المواطنون الأمريكيون - سيخضعون لمزيد من التدقيق.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الأمن القومي.

والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.

كما لمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولا اخرى.