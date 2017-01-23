أكدت الإدارة الأمريكية الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن "حاملي البطاقة الخضراء معفيون من الأمر التنفيذي بموجب الإعفاء المتعلق بالمصلحة القومية".
وأضاف أنه حتى ظهر الأحد بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لإعفائهم من الأمر التنفيذي 170 شخصا، مؤكدا أنهم جميعا حصلوا على هذا الإعفاء، مشددا على أن جزءا يسيرا فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مساء الجمعة المنصرم.
وبحسب وثيقة توضيحية أصدرتها وزارة الأمن الداخلي، الأحد، فإن "المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم" إمكانية إستفادتهم من الإعفاء عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.
وكان كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس، أكد في وقت سابق، أن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء". إلا أنه أكد في تصريحات لشبكة "ان بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة -- ومن بينهم المواطنون الأمريكيون - سيخضعون لمزيد من التدقيق.
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الأمن القومي.
والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.
كما لمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولا اخرى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1ليلة جزائرية مغربية طويلة في أديس أبابا
2دخول الولايات المتحدة.. من يُسمح له ومن يُمنع؟
3نتنياهو يسعى لنقل كل السفارات إلى القدس
4ترودو لللاجئين: أهلا بكم في كندا
5توقيف برلماني مصري بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
جمال لعلامي
سلاك الحاصلين!
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
واشنطن تؤكد إعفاء حملة الـ"غرين كارد" من حظر السفر
أ ف ب
أكدت الإدارة الأمريكية الأحد، أن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأمريكية.
تغطيات ذات صلة
واشنطن تؤكد إعفاء حملة الـ"غرين كارد" من حظر السفر
أزمة بين الخرطوم وبراغ بسبب "الجاسوس التشيكي"
"داعش" يقصف شرق الموصل مجددا ويقتل مدنيين
صدمة في ميانمار بعد اغتيال محام مسلم بارز
كندا.. هجوم مسلح على مسجد بمدينة كيبك يخلف قتلى وجرحى
وقال مسؤول كبير في الإدارة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن "حاملي البطاقة الخضراء معفيون من الأمر التنفيذي بموجب الإعفاء المتعلق بالمصلحة القومية".
وأضاف أنه حتى ظهر الأحد بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لإعفائهم من الأمر التنفيذي 170 شخصا، مؤكدا أنهم جميعا حصلوا على هذا الإعفاء، مشددا على أن جزءا يسيرا فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مساء الجمعة المنصرم.
وبحسب وثيقة توضيحية أصدرتها وزارة الأمن الداخلي، الأحد، فإن "المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم" إمكانية إستفادتهم من الإعفاء عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.
وكان كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس، أكد في وقت سابق، أن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء". إلا أنه أكد في تصريحات لشبكة "ان بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة -- ومن بينهم المواطنون الأمريكيون - سيخضعون لمزيد من التدقيق.
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الأمن القومي.
والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي تسمح للأشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالإقامة والعمل على الأراضي الأمريكية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.
كما لمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولا اخرى.