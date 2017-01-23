قال بول "ترامب يعرف عواقب هذه المقاطعة في حال جرى تنفيذها، لأنه رجل أعمال"
في رد فعل سريع، جاء من بريطانيا، ارتفعت أصوات تدعو إلى مقاطعات المنتجات الأمريكية، إثر إصدار الرئيس دونالد ترامب، مؤخرا، لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.
وحسب ما جاء في صحيفة "مترو" البريطانية، فإن نشطاء في المملكة المتحدة دعوا إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، في وقت وقع مئات الآلاف في بريطانيا على عريضة تطالب بإلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأميركي إلى البلاد.
وقال أحد الناشطين، آدم بول "يجب على العالم بأسره إرسال رسالة واضحة جدا إلى ترامب لنقول له إن ما تفعله غير مقبول بتاتا".
وأضاف بول، الذي أنشأ مجموعة لحشد الدعم حول قرار المقاطعة، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن هذه الخطوة قد تكون "الطريقة الوحيدة التي يدرك من خلالها ترامب أن ما يفعله مرفوض".
وفي حديثه لـ"مترو" قال بول "ترامب يعرف عواقب هذه المقاطعة في حال جرى تنفيذها، لأنه رجل أعمال".
وشهدت مطارات أمريكية عدة اضطرابات، السبت، مع بدء سريان قرار حظر سفر رعايا الدول السبع إلى الولايات المتحدة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دانت، الأحد، القيود على التي فرضها الرئيس الأمريكي، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية.
وأعلنت الخارجية البريطانية أنها حصلت على إعفاء لرعاياها المزدوجي الجنسية، من القيود التي فرضها ترامب، مؤكدة ان البريطانيين الذين يحملون جنسية إحدى الدول السبع المشمولة بقرار الحظر لا يسري عليهم قرار المنع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1ليلة جزائرية مغربية طويلة في أديس أبابا
2دخول الولايات المتحدة.. من يُسمح له ومن يُمنع؟
3نتنياهو يسعى لنقل كل السفارات إلى القدس
4ترودو لللاجئين: أهلا بكم في كندا
5توقيف برلماني مصري بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
الفيديو
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية بعد الحظر
وكالات
قال بول "ترامب يعرف عواقب هذه المقاطعة في حال جرى تنفيذها، لأنه رجل أعمال" في رد فعل سريع، جاء من بريطانيا، ارتفعت أصوات تدعو إلى مقاطعات المنتجات الأمريكية، إثر إصدار الرئيس دونالد ترامب، مؤخرا، لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.
تغطيات ذات صلة
عشرات القتلى من القاعدة بالإضافة إلى مدنيين وجندي أمريكي في اليمن
دعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية بعد الحظر
واشنطن تؤكد إعفاء حملة الـ"غرين كارد" من حظر السفر
أزمة بين الخرطوم وبراغ بسبب "الجاسوس التشيكي"
"داعش" يقصف شرق الموصل مجددا ويقتل مدنيين
وحسب ما جاء في صحيفة "مترو" البريطانية، فإن نشطاء في المملكة المتحدة دعوا إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، في وقت وقع مئات الآلاف في بريطانيا على عريضة تطالب بإلغاء الزيارة الرسمية المقترحة للرئيس الأميركي إلى البلاد.
وقال أحد الناشطين، آدم بول "يجب على العالم بأسره إرسال رسالة واضحة جدا إلى ترامب لنقول له إن ما تفعله غير مقبول بتاتا".
وأضاف بول، الذي أنشأ مجموعة لحشد الدعم حول قرار المقاطعة، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أن هذه الخطوة قد تكون "الطريقة الوحيدة التي يدرك من خلالها ترامب أن ما يفعله مرفوض".
وفي حديثه لـ"مترو" قال بول "ترامب يعرف عواقب هذه المقاطعة في حال جرى تنفيذها، لأنه رجل أعمال".
وشهدت مطارات أمريكية عدة اضطرابات، السبت، مع بدء سريان قرار حظر سفر رعايا الدول السبع إلى الولايات المتحدة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دانت، الأحد، القيود على التي فرضها الرئيس الأمريكي، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية.
وأعلنت الخارجية البريطانية أنها حصلت على إعفاء لرعاياها المزدوجي الجنسية، من القيود التي فرضها ترامب، مؤكدة ان البريطانيين الذين يحملون جنسية إحدى الدول السبع المشمولة بقرار الحظر لا يسري عليهم قرار المنع.