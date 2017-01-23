مصالح البلدية متهمة بعرقلة مشروع المحول الكهربائي عائلات بقرية ذراع الخميس بالبويرة تعيش على ضوء الشموع

لا تزال 31 عائلة تقطن بقرية ذراع الخميس الواقعة غير بعيد عن عاصمة البويرة تعيش تحت رحمة الظلام الدامس بالرغم من تشييد سكناتها التي تقطنها منذ أكثر من 5 سنوات، حيث لم تجد طلباتها المتكررة باستفادتها من شبكة الكهرباء أي استجابة لدى الجهات المعنية، لتبقى الشموع والربط العشوائي من أماكن بعيدة الحل الوحيد أمامها لإنارة بيوتها.

سكان الموقع 2 من القرية الذين تحدثنا إليهم عبروا عن تذمرهم من استمرار الوضع على حاله منذ سنوات عدة وبعد مناشدات متكررة لمختلف الجهات والمسؤولين، وهو ما لاحظناه من خلال مراسلاتهم التي تسلمنا نسخا منها، متهمين المصالح التقنية التابعة للبلدية بعرقلة مشروع إقامة محول كهربائي خاص بقريتهم، مشيرين بأن طلبهم كان محل قبول من طرف مديرية الطاقة والمناجم سنة 2012، لتتم معاينة الموقع من طرف المصالح التقنية التابعة لسونلغاز في العام الموالي، إلا أن المشروع – حسبهم - لم ير النور إلى يومنا هذا، مبقيا على الظلام يخيم على منازلهم لأسباب مجهولة، مضيفين بأن المصالح التقنية التابعة للبلدية رفضت الخروج لمعاينة واختيار الموقع تحت حجة تعليمات من المير!

هذا الوضع غير المبرر في سنة 2017، دفع بتلك العائلات إلى الاستنجاد بالشموع والمصابيح اليدوية للإنارة، فيما أسعف الحظ البعض منها للحصول على الربط من منازل أقربائهم بالضاحية الأخرى من القرية، مناشدين الوالي في الوقت نفسه التدخل العاجل لإيجاد حل لمشكل إقامة محول كهربائي خاص بقريتهم بما ينهي معاناتهم من ظلمة مساكنهم وظلم بيروقراطية الإدارة.