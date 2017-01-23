حدد مركزها بسيدي معروف

هزة أرضية بقوة 3.5 بجيجل

date 2017/01/30 views 222 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية، الإثنين، في حدود الساعة الثانية صباحا وأربع دقائق، بولاية جيجل، بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

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أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدد بـ 6 كلم جنوب-شرق منطقة سيدي معروف.

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