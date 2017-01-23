حدد مركزها بسيدي معروف هزة أرضية بقوة 3.5 بجيجل

سجلت هزة أرضية، الإثنين، في حدود الساعة الثانية صباحا وأربع دقائق، بولاية جيجل، بلغت شدتها 3.5 درجات على سلم ريشتر.

أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدد بـ 6 كلم جنوب-شرق منطقة سيدي معروف.