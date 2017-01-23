شهد بحر إيجة، الأحد، مواجهة قصيرة بين بوارج تركية ويونانية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية، إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر ايميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.
وأضافت الوزارة، أن سفناً لخفر السواحل اليونانيين يرافقها زورق استطلاع للبحرية "راقبت في شكل دائم تحركات السفن التركية" وحذرتها من "الانتهاك" الذي ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد سبع دقائق.
وفي الجانب التركي، نقلت وسائل الإعلام أولاً، أن اليونان أعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الأركان الجنرال خلوصي آكار نحو جزر ايميا.
وتحدثت وكالة دوغان الخاصة للأنباء عن "توتر" استمر نصف ساعة قبل أن تعود البارجة التركية إلى بودروم في جنوب غرب تركيا.
ولكن بعيد ذلك، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن القوات المسلحة التركية، إن سفينة صغيرة لخفر السواحل اليونانيين وصلت وراقبت ما يحصل من بعيد.
وذكرت الوكالتان، أن الجنرال آكار "كان يعاين" البوارج التركية في بحر إيجة.
ويأتي هذا الحادث بعدما رفضت المحكمة اليونانية العليا، أن تسلم تركيا ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 جويلية، ما أثار استياء تركيا التي توعدت بإلغاء اتفاق وقعته مع اليونان والإتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين.
وسبق أن أثارت جزر ايميا التي تبعد سبعة كيلومترات فقط من السواحل التركية توتراً بالغاً بين أنقرة وأثينا. وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهة عسكرية بينهما في 1996 لولا ضغط دبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.
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قائد الأركان خلوصي آكار كان على متن بارجة
مواجهة بين بوارج تركية ويونانية في بحر إيجة
أ ف ب - الشروق أونلاين
شهد بحر إيجة، الأحد، مواجهة قصيرة بين بوارج تركية ويونانية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.
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وقالت وزارة الدفاع اليونانية، إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر ايميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.
وأضافت الوزارة، أن سفناً لخفر السواحل اليونانيين يرافقها زورق استطلاع للبحرية "راقبت في شكل دائم تحركات السفن التركية" وحذرتها من "الانتهاك" الذي ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد سبع دقائق.
وفي الجانب التركي، نقلت وسائل الإعلام أولاً، أن اليونان أعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الأركان الجنرال خلوصي آكار نحو جزر ايميا.
وتحدثت وكالة دوغان الخاصة للأنباء عن "توتر" استمر نصف ساعة قبل أن تعود البارجة التركية إلى بودروم في جنوب غرب تركيا.
ولكن بعيد ذلك، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن القوات المسلحة التركية، إن سفينة صغيرة لخفر السواحل اليونانيين وصلت وراقبت ما يحصل من بعيد.
وذكرت الوكالتان، أن الجنرال آكار "كان يعاين" البوارج التركية في بحر إيجة.
ويأتي هذا الحادث بعدما رفضت المحكمة اليونانية العليا، أن تسلم تركيا ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 جويلية، ما أثار استياء تركيا التي توعدت بإلغاء اتفاق وقعته مع اليونان والإتحاد الأوروبي حول إعادة استقبال المهاجرين.
وسبق أن أثارت جزر ايميا التي تبعد سبعة كيلومترات فقط من السواحل التركية توتراً بالغاً بين أنقرة وأثينا. وكادت الأمور أن تتطور إلى مواجهة عسكرية بينهما في 1996 لولا ضغط دبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.