روسيا توافق على إقامة مناطق آمنة في سوريا.. لكن بشروط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن بلاده توافق على إقامة مناطق آمنة في سوريا، ولكن بشروط.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، تصريحات الوزير الروسي، التي أوضح فيها أن شروط موسكو تتعلق بموافقة النظام السوري على إقامة تلك المناطق الآمنة، ومشاركة الأمم المتحدة في إدارتها.

وأضاف لافروف، إنه "ما من شك أن القوات الروسية والأمريكية يمكنها صياغة تدابير متكاملة للتعاون في محاربة الإرهاب".

كما أشار الوزير الروسي إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول (السبت)، قد أظهر وجود العديد من "مساحات التوافق" بين الجانبين.

والسبت، أعلن الكرملين أن الرئيسين، اتفقا على ضرورة إقامة تنسيق حقيقي بين البلدين للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعات إرهابية أخرى في سوريا، دون تسميتها.

والأربعاء الماضي، قال ترامب، إن "أوروبا ارتكبت خطأ كبيراً بالسماح لملايين اللاجئين بالدخول إليها"، مشيراً إلى أنه "سيقيم مناطق آمنة في سوريا" لحماية المدنيين.