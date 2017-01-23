جدد سكان بلديات الكائنة بالجهة الجنوبية لولاية تيزي وزو، نداءهم الموجه للسلطات المحلية والولائية بخصوص تسطير برامج تنموية من شأنها إعادة الحياة إلى القرى التي تسير نحو الزوال، بعدما قررت العديد من العائلات هجرها والتوجه نحو المدن بحثا عن ظروف عيش أفضل، خصوصا بعدما ظهر هاجس الاختطافات ليطال الأطفال، وقد تركت قضية الطفلة "نهال" أثرها في نفوس العائلات.
هذه القرى المتناثرة على سفوح ووسط السلسلة الجبلية لجرجرة، تعرف نقائص كثيرة تؤرق حياة السكان فيها، وقد دفعتهم في السنوات الماضية، إلى الهجرة نحو المدن وحتى الولايات المجاورة، وذلك هروبا من الأوضاع الأمنية المضطربة التي شهدتها المنطقة خلال العشرية السوداء وبقاء الأوضاع على حالها من حيث التدهور التنموي حتى بعد عودة الأمن والاستقرار.
ومن بين النقائص التي يشكو منها السكان وفي مقدمتهم الشباب، نجد البطالة حيث تغيب بشكل تام فرص العمل في المنطقة التي مازالت شبيهة بقرية كبيرة، فعدا المحلات التجارية القليلة الموجودة في المدينة تختفي أثار أي نشاط اقتصادي آخر، حيث صرح السكان أن الوضع الأمني المضطرب دفع إلى هجرة المستثمرين وخوفهم من العمل في تلك المنطقة، حيث يضطر السكان الذين مازالوا يقطنون في قرى البلديات، للتنقل صباحا ومساء إلى مدينة تيزي وزو أو واضية من أجل العمل.
وحتى المحلات التجارية التي أنجزت في إطار محلات الرئيس، لم يتم استغلالها وذلك لانجازها في مواقع بعيدة عن المدينة وبعيدة عن مجال الاستثمار والتجارة، حيث مثلت بادئ الأمر أملا لدى الشباب البطال خاصة الحاملين منهم للشهادات التكوينية وخريجي مراكز التكوين، إلا أن الأماكن التي أنجزت فيها لا تشجعهم على العمل، ما جعل أحلامهم تتبخر.
وإلى جانب انعدام فرص العمل، تشكو العائلات من أزمة السكن وذلك لغياب العقار الذي يمكنه احتواء مشاريع سكنية اجتماعية، والأراضي الخاصة تقع في منحدرات جبلية صعبة، حيث يستحيل تسويتها من أجل البناء والاستفادة من السكن الريفي، حيث يدفع السكان ضريبة قساوة الطبيعة شتاء وصيفا، وحتى من حيث عجلة التنمية التي تقف الطبيعة عائقا أمامها، ما جعل الكثير من القرى تبقى خالية من سكانها الذين دفعهم الحرمان إلى هجر أملاكهم والتنقل نحو المدن بحثا عن حياة كريمة.
ورغم وجود بعض المشاريع التنموية والهياكل التي استفادت منها الدائرة في السنوات الأخيرة، إلا أن النقائص تبقى سيدة الموقف في قرى واسيف التي تعاني من الانقطاعات الكهربائية والمائية وكذا تأخر وصول الغاز الطبيعي إلى بعض القرى بسبب السياسات العرجاء والمعارضة التي يواجهها المشروع، ضف إلى ذلك تدهور الطرقات وغيرها من المعوقات التي تدفع بالسكان إلى الهجرة أكثر منها إلى البقاء.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1أستاذة تمنع طالبة بجامعة بلعباس من اجتياز الإمتحان بسبب النقاب
2مدرسة تعليم السياقة تبيع رخص سياقة الوزن الثقيل
3بائع عصافير يذبح أمّه وأخته ويقطع رأسيهما بالمدية
4احذروا.. صفحة "فايسبوك" تبيع سيارات "كركاس" بالإحتيال
5موالون يبيعون خرفانهم وآخرون يحذرون من التهاب أسعار اللحوم
Français English
الرأي
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
الفيديو
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
أغلب العائلات هجرتها والبقية تعاني في صمت
سكان واسيف يطالبون ببرامج تنموية تعيد الحياة للقرى المهجورة
رانية. م
جدد سكان بلديات الكائنة بالجهة الجنوبية لولاية تيزي وزو، نداءهم الموجه للسلطات المحلية والولائية بخصوص تسطير برامج تنموية من شأنها إعادة الحياة إلى القرى التي تسير نحو الزوال، بعدما قررت العديد من العائلات هجرها والتوجه نحو المدن بحثا عن ظروف عيش أفضل، خصوصا بعدما ظهر هاجس الاختطافات ليطال الأطفال، وقد تركت قضية الطفلة "نهال" أثرها في نفوس العائلات.
تغطيات ذات صلة
الشرطة تفكك عصابة مختصة في سرقة السيارات بإيليزي
حريق مهول بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة
سكان واسيف يطالبون ببرامج تنموية تعيد الحياة للقرى المهجورة
فلاحو المرارة بالوادي يتهمون "المير" بعرقلة الفلاحة
هزة أرضية بقوة 3.5 بجيجل
هذه القرى المتناثرة على سفوح ووسط السلسلة الجبلية لجرجرة، تعرف نقائص كثيرة تؤرق حياة السكان فيها، وقد دفعتهم في السنوات الماضية، إلى الهجرة نحو المدن وحتى الولايات المجاورة، وذلك هروبا من الأوضاع الأمنية المضطربة التي شهدتها المنطقة خلال العشرية السوداء وبقاء الأوضاع على حالها من حيث التدهور التنموي حتى بعد عودة الأمن والاستقرار.
ومن بين النقائص التي يشكو منها السكان وفي مقدمتهم الشباب، نجد البطالة حيث تغيب بشكل تام فرص العمل في المنطقة التي مازالت شبيهة بقرية كبيرة، فعدا المحلات التجارية القليلة الموجودة في المدينة تختفي أثار أي نشاط اقتصادي آخر، حيث صرح السكان أن الوضع الأمني المضطرب دفع إلى هجرة المستثمرين وخوفهم من العمل في تلك المنطقة، حيث يضطر السكان الذين مازالوا يقطنون في قرى البلديات، للتنقل صباحا ومساء إلى مدينة تيزي وزو أو واضية من أجل العمل.
وحتى المحلات التجارية التي أنجزت في إطار محلات الرئيس، لم يتم استغلالها وذلك لانجازها في مواقع بعيدة عن المدينة وبعيدة عن مجال الاستثمار والتجارة، حيث مثلت بادئ الأمر أملا لدى الشباب البطال خاصة الحاملين منهم للشهادات التكوينية وخريجي مراكز التكوين، إلا أن الأماكن التي أنجزت فيها لا تشجعهم على العمل، ما جعل أحلامهم تتبخر.
وإلى جانب انعدام فرص العمل، تشكو العائلات من أزمة السكن وذلك لغياب العقار الذي يمكنه احتواء مشاريع سكنية اجتماعية، والأراضي الخاصة تقع في منحدرات جبلية صعبة، حيث يستحيل تسويتها من أجل البناء والاستفادة من السكن الريفي، حيث يدفع السكان ضريبة قساوة الطبيعة شتاء وصيفا، وحتى من حيث عجلة التنمية التي تقف الطبيعة عائقا أمامها، ما جعل الكثير من القرى تبقى خالية من سكانها الذين دفعهم الحرمان إلى هجر أملاكهم والتنقل نحو المدن بحثا عن حياة كريمة.
ورغم وجود بعض المشاريع التنموية والهياكل التي استفادت منها الدائرة في السنوات الأخيرة، إلا أن النقائص تبقى سيدة الموقف في قرى واسيف التي تعاني من الانقطاعات الكهربائية والمائية وكذا تأخر وصول الغاز الطبيعي إلى بعض القرى بسبب السياسات العرجاء والمعارضة التي يواجهها المشروع، ضف إلى ذلك تدهور الطرقات وغيرها من المعوقات التي تدفع بالسكان إلى الهجرة أكثر منها إلى البقاء.