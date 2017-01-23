أتى جزء من أرشيف المحامين حريق مهول بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة

شب حريق مهول، الاثنين، داخل محكمة عبان رمضان، بالجزائر العاصمة.

وأفادت مصادر "الشروق نيوز"، أن الحريق نشب إثر شرارة كهربائية، حسب المعلومات الأولية في انتظار نتائج التحقيقات التي فتحتها المصالح المختصة.

وأوضحت المصادر، أن الحريق التهم جزء كبيرا من أرشيف المحامين يعود إلى سنة 1848، مشيرة إلى أن الملفات المتلفة محفوظة إلكترونيا.

وسارعت سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للحماية المدنية، إلى عين المكان لمحاولة إخماده وتجنب انتقاله إلى باقي المصالح.