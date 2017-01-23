توقيف 6 أشخاص واسترجاع سيارة مسروقة في ظرف قياسي الشرطة تفكك عصابة مختصة في سرقة السيارات بإيليزي

تمكنت مصالح أمن ولاية إيليزي نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة السيارات، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص، بالإضافة إلى استرجاع السيارة المسروقة، وهي العملية التي تم حلها خلال ظرف قياسي.

وتعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية إيليزي، شكوى من طرف أحد المواطنين، والذي يشتكي سرقة سيارته من نوع "تويوتا هيليكس" بيضاء اللون، بحيث صرح في وقت سابق للشروق، بأن مفتاح سيارته كان تحت وسادته خلال نومه ليلا، قبل أن يتفاجأ في الصباح، باختفاء السيارة، مضيفا بأنه قد تتبع آثار السيارة ولا يعتقد بأنها قد ابتعدت كثيرا، ليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ومباشرة عملية التحقيق المعمق في القضية من طرف الشرطة، وذلك باستعمال أحدث التقنيات التي عملت القيادة على توفيرها من أجل الكشف عن ملابسات هذا الحادث، ليتم بعدها التوصل إلى خيوط القضية في وقت قياسي، بحيث تم توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 39 سنة يقطنون بمدينة إيليزي.

وبعد خضوعهم للتحقيق المعمق من طرف الضبطية القضائية، تم التوصل إلى اكتشاف شريك ثالث لهم بمدينة جانت، بحيث تبين بأنه قد تمت سرقة السيارة باستعمال مفاتيح مقلدة، ويرجح أن يكون قد تم بيعها له، فيما تنقل على إثرها عناصر من الشرطة القضائية بأمن الولاية إلى جانت التي تبعد بحوالي 420 كيلومتر عن مقر ولاية إيليزي، ليواصلوا عملية البحث والتحري بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، بحيث تم توقيف شخص أخر واسترجاع السيارة المسروقة واقتيادها إلى مقر أمن الولاية، وذلك بعد خمسة أيام فقط من سرقة السيارة من صاحبها، وهو ما يعتبر وقتا قياسيا، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية لدى أمن الولاية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، بحيث تم توجيه جناية تكوين جماعة أشرار، والسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مصطنعة، ليحيلهم أمام قاضي التحقيق، الذي أصدر في حق 05 أشخاص موقوفين أوامر بالحبس المؤقت لفائدتهم، والرقابة القضائية في حق الشخص السادس، في انتظار محاكمة المتهمين.