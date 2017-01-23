انتخاب الرئيس الغيني رئيساً للإتحاد الإفريقي

انتخب الإتحاد الإفريقي في قمته الـ28 التي انطلقت أعمالها، الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الرئيس الغيني ألفا كوندي، رئيساً له لدورة جديدة في العام 2017.

ومن المنتظر أن يتسلم كوندي منصبه من سلفه، الرئيس التشادي إدريس ديبي، في وقت لاحق اليوم (الاثنين).

وأمس (الأحد)، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر إفريقي مطلع قوله، إن مجموعة دول غرب إفريقيا توافقت على تولي كوندي، رئاسة الإتحاد الإفريقي في دورته الجديدة لعام 2017.

من جانب آخر، فاز وزير خارجية تشاد موسى فكي برئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي، حسب ما أفادت الأناضول.

وانطلقت القمة الإفريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات بحضور 37 من القادة الأفارقة (بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلاً عن الجزائر)، لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهم القارة السمراء.