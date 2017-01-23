استدعت مصلحة الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة، صبيحة الأحد،عائلة مشري القاطنة في ولاية أم البواقي، لإبلاغها بنتائج تحليل الحمض النووي( أدي آن ) لرضيعها المتوفي، بمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وإخبارها بضرورة أخذ جثته لإتمام إجراءات دفنها.
وكانت عائلة مشري قد شككت في أن تكون جثّة الرضيع المتوفي لمولودها في ذلك الوقت ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى الجامعي والعاملين بمصلحة الولادة، واتهمتهم بتغيير مولودها، التي قالت العائلة أنه تم تغييره، استنادا لتصريحات والدته التي شككت في الأمر وقالت أن مولودها تم تغييره على مستوى مصلحة الولادة، في غفلة منها، وأن مولودها وضعته بشعر أسود على جبهته، بينما الجثة التي سُلمت لها بعد ساعة من ولادته لمولود أصلع وشديد البياض، وهو ما نفته إدارة المستشفى والأطباء وقتها، قبل أن يأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بإخضاع المولود المتوفي لتحاليل الحمض النووي، رفقة خمسة مواليد آخرين توفوا في نفس الفترة، على مستوى مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي. وكانت عائلة مشري قد رفضت استلام جثة مولودها التي ظلّت على مستوى مصلحة حفظ الجثث طيلة فترة إجراء تحاليل الحمض النووي على مستوى مخبر الشرطة العلمية ببوشاوي.
"الشروق" وفي اتصالها زوال الأحد، بأب المولود المتوفى، السيد نور الدين مشري، أكد خبر استدعائه صباحا من طرف مصالح الأمن الحضري الثالث بقسنطينة، ورفض الاستجابة لطلب استلام جثة مولوده، مضيفا أنه لن يقوم بأي شئ قبل إخبار محاميه بالأمر، مؤكدا للشروق اليومي، أن زوجته مازالت تصرّ أن المولود المتواجد على مستوى مصلحة حفظ الجثث ليس ابنها، رغم مواجهتها بنتائج تحاليل الحمض النووي.
من جهته، مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة كمال بن يسعد، اعتبر أن الشكوك التي أثارتها عائلة المولود المتوفي ألحقت أضرارا معنوية جسيمة بالمستشفى والعاملين في مصلحة الولادة، وأن ذلك يعتبر خطا أحمر بحسب وصفه، خاصة وأن مصلحة الولادة التي تم إغلاقها بأمر من وزير الصحة عبد المالك بوضياف، على خلفية اختطاف المولود ليث، منذ ثلاث سنوات، تم افتتاحها في حلّة جديدة في 28 سبتمبر الماضي، بعد تزويدها بخمسين كاميرا مراقبة، وكل المواليد من دون استثناء يصوّرون وما تحدثت عنه أم المولود، من نسج الخيال ولا أساس له من الصحة، ومن المستحيل أن يقع وسط هذا الكمّ من الكاميرات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1أستاذة تمنع طالبة بجامعة بلعباس من اجتياز الإمتحان بسبب النقاب
2مدرسة تعليم السياقة تبيع رخص سياقة الوزن الثقيل
3بائع عصافير يذبح أمّه وأخته ويقطع رأسيهما بالمدية
4احذروا.. صفحة "فايسبوك" تبيع سيارات "كركاس" بالإحتيال
5موالون يبيعون خرفانهم وآخرون يحذرون من التهاب أسعار اللحوم
Français English
الرأي
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
الفيديو
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
والدة الرضيع ترفض تسلم الجثة وتصر على أنها ليست لمولودها
الـ "آ. دي. أن" يؤكد أن المولود المتوفي بقسنطينة لعائلة "مشري"
عصام بن منية
استدعت مصلحة الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة، صبيحة الأحد،عائلة مشري القاطنة في ولاية أم البواقي، لإبلاغها بنتائج تحليل الحمض النووي( أدي آن ) لرضيعها المتوفي، بمصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، وإخبارها بضرورة أخذ جثته لإتمام إجراءات دفنها.
تغطيات ذات صلة
الـ "آ. دي. أن" يؤكد أن المولود المتوفي بقسنطينة لعائلة "مشري"
الشرطة تفكك عصابة مختصة في سرقة السيارات بإيليزي
سكان واسيف يطالبون ببرامج تنموية تعيد الحياة للقرى المهجورة
فلاحو المرارة بالوادي يتهمون "المير" بعرقلة الفلاحة
هزة أرضية بقوة 3.5 بجيجل
وكانت عائلة مشري قد شككت في أن تكون جثّة الرضيع المتوفي لمولودها في ذلك الوقت ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة المستشفى الجامعي والعاملين بمصلحة الولادة، واتهمتهم بتغيير مولودها، التي قالت العائلة أنه تم تغييره، استنادا لتصريحات والدته التي شككت في الأمر وقالت أن مولودها تم تغييره على مستوى مصلحة الولادة، في غفلة منها، وأن مولودها وضعته بشعر أسود على جبهته، بينما الجثة التي سُلمت لها بعد ساعة من ولادته لمولود أصلع وشديد البياض، وهو ما نفته إدارة المستشفى والأطباء وقتها، قبل أن يأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بإخضاع المولود المتوفي لتحاليل الحمض النووي، رفقة خمسة مواليد آخرين توفوا في نفس الفترة، على مستوى مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي. وكانت عائلة مشري قد رفضت استلام جثة مولودها التي ظلّت على مستوى مصلحة حفظ الجثث طيلة فترة إجراء تحاليل الحمض النووي على مستوى مخبر الشرطة العلمية ببوشاوي.
"الشروق" وفي اتصالها زوال الأحد، بأب المولود المتوفى، السيد نور الدين مشري، أكد خبر استدعائه صباحا من طرف مصالح الأمن الحضري الثالث بقسنطينة، ورفض الاستجابة لطلب استلام جثة مولوده، مضيفا أنه لن يقوم بأي شئ قبل إخبار محاميه بالأمر، مؤكدا للشروق اليومي، أن زوجته مازالت تصرّ أن المولود المتواجد على مستوى مصلحة حفظ الجثث ليس ابنها، رغم مواجهتها بنتائج تحاليل الحمض النووي.
من جهته، مدير المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة كمال بن يسعد، اعتبر أن الشكوك التي أثارتها عائلة المولود المتوفي ألحقت أضرارا معنوية جسيمة بالمستشفى والعاملين في مصلحة الولادة، وأن ذلك يعتبر خطا أحمر بحسب وصفه، خاصة وأن مصلحة الولادة التي تم إغلاقها بأمر من وزير الصحة عبد المالك بوضياف، على خلفية اختطاف المولود ليث، منذ ثلاث سنوات، تم افتتاحها في حلّة جديدة في 28 سبتمبر الماضي، بعد تزويدها بخمسين كاميرا مراقبة، وكل المواليد من دون استثناء يصوّرون وما تحدثت عنه أم المولود، من نسج الخيال ولا أساس له من الصحة، ومن المستحيل أن يقع وسط هذا الكمّ من الكاميرات.