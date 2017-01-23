البرلمان العراقي يدعو الحكومة للرد بالمثل على حظر السفر الأمريكي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إعلامي برلماني قوله، إن البرلمان العراقي صوت، الاثنين، بالموافقة على مطالبة الحكومة "بالرد بالمثل" على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني العراق وست دول أخرى يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.

وصدرت ردود فعل غاضبة في العراق بعد قرار ترامب. ويتمركز أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق لمساعدة القوات العراقية وقوات إقليم كردستان العراق في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكان مسؤول حكومي في بغداد قال في وقت سابق، إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يعتزم لقاء السفير الأمريكي، يوم الاثنين، أو يوم الثلاثاء، للتعبير عن استيائه من قرار ترامب.

في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها واستغرابها" للقرار الأمريكي، حسب ما ذكر موقع "بي بي سي عربي".

وجاء في بيان الخارجية، أنه "من المؤسف جداً أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وأن يتزامن ذلك مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان وبدعم من التحالف الدولي على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل".

وأضاف البيان: "ونحن إذ نرى من الضروري قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة النظر بهذا القرار الخاطئ نؤكد رغبة العراق الحقيقية بتعزيز وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وزيادة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمجال الاقتصادي وكل ما يخدم مصالحهما "، بحسب أحمد جمال المتحدث باسم الخارجية العراقية.

لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أثناء اجتماع في مركز الرافدين للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن حكومته لن تتخذ أي إجراءات مضادة أو تتعامل بالمثل إزاء القرار.