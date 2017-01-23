أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بأن قطاع النقل الجوي لن يفتح للخواص في الوقت الحالي طالما الشركات الوطنية العاملة في القطاع لازالت بحاجة إلى تدعيم لتطوير خدماتها.
طلعي الذي قاد، الإثنين، زيارة إلى ولاية سطيف، بأن فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا في برنامج الحكومة لأن الشركات الوطنية بحاجة إلى تطوير خدماتها وتحسين مستواها التقني والأمني، وهي من أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وعندما ترتقي شركات النقل العمومية الى المستوى المطلوب وتحصن نفسها وتكون جاهزة للمنافسة حينها يتم فتح النقاش حول اقتحام الخواص للمجال الجوي مع العلم يؤكد الوزير أنه لا يوجد في مكتبه أي ملف لمستثمر يريد دخول المنافسة.
وتحدث طلعي عن تطوير الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، لتصل بعد تجسيد المشاريع المبرمجة إلى 12500 كلم وهو الرقم الذي سيرتقي بالجزائر إلى المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب افريقيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1بوضياف للفايسبوكيين: حرفتم كلامي
236 مليون شهريا لأعضاء هيئة مراقبة الإنتخابات!
3رعب وسط الوزراء بسبب غياب الإيعاز من الرئاسة!
4الأمناء العامون لإستخلاف الوزراء المترشحين إلى ما بعد التشريعيات
5بن غبريط تتعهد بالتدخل لدى الولاة لإسكان "المتقاعدين"
Français English
الرأي
التهامي مجوري
هل تتجاوز الكتل السياسية خلافاتها؟ (1)
محمد الهادي الحسني
تحية إلى رائد صلاح
سلطان بركاني
أسعد وأمتع حياة
صالح عوض
الذين يخنقون الجمال والفرح
جمال لعلامي
النطيحة تنافس الجيفة!
رشيد ولد بوسيافة
"طلعو المستوى" ثم حاربوا النّقاب!
عمار يزلي
فريق على الريق
جمال لعلامي
بلا مزيّة... لكن!
عبد الناصر
"الشكارة" أصدق إنباء من "الكُتب"!
حبيب راشدين
"ترومبوتين" لهدم ردم يأجوج ومأجوج
الفيديو
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
طلعي: فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا
سمير مخربش
أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بأن قطاع النقل الجوي لن يفتح للخواص في الوقت الحالي طالما الشركات الوطنية العاملة في القطاع لازالت بحاجة إلى تدعيم لتطوير خدماتها.
تغطيات ذات صلة
العيادات الخاصة خطر على مجانية زرع الكلى.. وبيع الأعضاء ممنوع
طلعي: فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا
تعيين بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي
مفكرون فرنسيون للمترشحين للرئاسيات: اعترفوا بجرائم الاستعمار في الجزائر
الجزائر تريد إصلاحا تقنيا للإتحاد الإفريقي
طلعي الذي قاد، الإثنين، زيارة إلى ولاية سطيف، بأن فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا في برنامج الحكومة لأن الشركات الوطنية بحاجة إلى تطوير خدماتها وتحسين مستواها التقني والأمني، وهي من أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وعندما ترتقي شركات النقل العمومية الى المستوى المطلوب وتحصن نفسها وتكون جاهزة للمنافسة حينها يتم فتح النقاش حول اقتحام الخواص للمجال الجوي مع العلم يؤكد الوزير أنه لا يوجد في مكتبه أي ملف لمستثمر يريد دخول المنافسة.
وتحدث طلعي عن تطوير الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، لتصل بعد تجسيد المشاريع المبرمجة إلى 12500 كلم وهو الرقم الذي سيرتقي بالجزائر إلى المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب افريقيا.