طلعي: فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا

أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي بأن قطاع النقل الجوي لن يفتح للخواص في الوقت الحالي طالما الشركات الوطنية العاملة في القطاع لازالت بحاجة إلى تدعيم لتطوير خدماتها.

طلعي الذي قاد، الإثنين، زيارة إلى ولاية سطيف، بأن فتح المجال الجوي للخواص غير وارد حاليا في برنامج الحكومة لأن الشركات الوطنية بحاجة إلى تطوير خدماتها وتحسين مستواها التقني والأمني، وهي من أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وعندما ترتقي شركات النقل العمومية الى المستوى المطلوب وتحصن نفسها وتكون جاهزة للمنافسة حينها يتم فتح النقاش حول اقتحام الخواص للمجال الجوي مع العلم يؤكد الوزير أنه لا يوجد في مكتبه أي ملف لمستثمر يريد دخول المنافسة.

وتحدث طلعي عن تطوير الشبكة الوطنية للسكة الحديدية، لتصل بعد تجسيد المشاريع المبرمجة إلى 12500 كلم وهو الرقم الذي سيرتقي بالجزائر إلى المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب افريقيا.