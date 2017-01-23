فصل أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة في أسماء ممثليهم في منصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك في إطار عملية تجديد هياكل المجلس التي تجرى سنويا، والتي يتحصل فيها الآفلان على خمسة مناصب طبقا للقانون الأساسي.
انتخب، الأحد، سيناتورات الآفلان بالغرفة العليا، ممثليهم في إطار تجديد الهياكل، وذلك في اقتراع سري دام لساعات من مساء الأحد، بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى الإجماع، حيث أفرزت النتائج اختيار كلا من السيناتور طوافشية زوبير ممثل عن ولاية سوق اهراس، ومحمد ماني عن ولاية البويرة وشبلي بشير ممثل عن ولاية عنابة، بالإضافة إلى عزيز بزاز من ولاية أم البواقي، وبوحفص حوباد من البيض، في انتظار أن يفصل الأمين العام في المناصب التي سيشغلونها، والمعروف أن انتخابات تجديد الهياكل
تجرى عادة على مستوى المجموعات البرلمانية الثلاث لاختيار ممثليها في منصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وذلك في إطار عملية تجديد هياكل المجلس التي تجرى سنويا.
بالمقابل فصل أعضاء الثلث الرئاسي في قائمة اختياراتهم، حيث حافظ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على منصبه نائبا لرئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بعكس ما كان متوقعا، في وقت أسندت رئاسة لجنة الدفاع إلى مدير التشريفات السابق للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، الجنرال بن قرطبي، كما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، رفيقة قصري نائبا للرئيس خلفا لفوزية بن باديس، والطيب العسكري رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، عبد القادر بن سالم رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية.
ويرتقب أن يفصل التجمع الوطني الديمقراطي في أسماء ممثليه الخميس المقبل، لتكون بذلك تشكيلة احمد اويحيي الوحيدة داخل مجلس الأمة التي لم تنتخب أعضاءها الذين سيمثلونها في الهياكل.
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في انتظار أن يفصل الأرندي في العملية الخميس المقبل
الآفلان يجدد هياكله داخل مجلس الأمة
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
فصل أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة في أسماء ممثليهم في منصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك في إطار عملية تجديد هياكل المجلس التي تجرى سنويا، والتي يتحصل فيها الآفلان على خمسة مناصب طبقا للقانون الأساسي.
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انتخب، الأحد، سيناتورات الآفلان بالغرفة العليا، ممثليهم في إطار تجديد الهياكل، وذلك في اقتراع سري دام لساعات من مساء الأحد، بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى الإجماع، حيث أفرزت النتائج اختيار كلا من السيناتور طوافشية زوبير ممثل عن ولاية سوق اهراس، ومحمد ماني عن ولاية البويرة وشبلي بشير ممثل عن ولاية عنابة، بالإضافة إلى عزيز بزاز من ولاية أم البواقي، وبوحفص حوباد من البيض، في انتظار أن يفصل الأمين العام في المناصب التي سيشغلونها، والمعروف أن انتخابات تجديد الهياكل
تجرى عادة على مستوى المجموعات البرلمانية الثلاث لاختيار ممثليها في منصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وذلك في إطار عملية تجديد هياكل المجلس التي تجرى سنويا.
بالمقابل فصل أعضاء الثلث الرئاسي في قائمة اختياراتهم، حيث حافظ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على منصبه نائبا لرئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بعكس ما كان متوقعا، في وقت أسندت رئاسة لجنة الدفاع إلى مدير التشريفات السابق للرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، الجنرال بن قرطبي، كما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، رفيقة قصري نائبا للرئيس خلفا لفوزية بن باديس، والطيب العسكري رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، عبد القادر بن سالم رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية.
ويرتقب أن يفصل التجمع الوطني الديمقراطي في أسماء ممثليه الخميس المقبل، لتكون بذلك تشكيلة احمد اويحيي الوحيدة داخل مجلس الأمة التي لم تنتخب أعضاءها الذين سيمثلونها في الهياكل.