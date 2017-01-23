تفضل الكثير من العائلات البويرية مواجهة قساوة هذه الأيام المثلجة بتناول أكلات تقليدية تقاوم البرد وتقي الجسم من الأمراض وخاصة نزلات البرد المتزامنة مع تساقط الثلوج بكثيفة، وتغير النمط الغذائي منذ أكثر من أسبوع بشكل جذري لدى أغلبية العائلات، حيث اختفت الأطباق الخفيفة لتحل محلها أطباق الأكلات الشعبية التقليدية الدسمة التي دأبت ربات البيوت على تحضيرها في فصل الشتاء.
وحسب السيد حموش بانوح القاطن بالعجيبة بالبويرة فإنه من أهم الأطباق التقليدية التي تشتهر بها المنطقة والمفضلة في الأيام المثلجة "ثيمكزرث" و"بركوكس" وتقدم وهي ساخنة جدا والبعض يفضلها مع الفلفل الحار، والتي يتم تحضيرها خاصة في البيوت التي توجد فيها كبيرات السن، مضيفا أن أغلبية العائلات تعتمد خلال هذه الأيام التي عرفت انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة بشكل كبير على وجبات غنية بالسعرات الحرارية والبروتينات التي تمد الجسم بالطاقة والدفء، حيث تتفنن ربات البيوت في إعداد الأطباق التقليدية كالعدس واللوبيا والفول وتحويلها من أكلات غير محببة بسبب توابلها القوية وأعشابها المنسمة إلى أكلات شهية.
ومن جهة أخرى تأسف متحدثنا خلال حديثه مع "الشروق" بكون نساء "جيل الويفي" نادرا ما تجدن تحضير الأطباق التقليدية اللذيذة، ويبرر ذلك بكونها صعبة التحضير بسبب كثرة العناصر المستخدمة فيها وطول فترة طهيها !، لذلك فإن ربات البيوت المحنكات هن الوحيدات القادرات على تحضيرها وفق الوصفة الأصلية، وهذا رغم أن التقاليد المتوارثة تشجع الفتيات على تعلم فن الطبخ التقليدي.
ومن أهم الأطباق التقليدية التي يواجه بها سكان أحنيف بمشدالة فصل الشتاء القارس البركوكس بالفول اليابس واللحم المجفف والفلفل الحار، ضف إلى ذلك كل طابق ساخن من حساء وشوربة العدس والفول وأطباق الحمص والفاصوليا والعدس إضافة إلى الكسكس والطاجين، وحسب السيد "ردوان ميشادوا "فإن هذه الأكلات تتميز باحتوائها على التوابل والمواد الدسمة التي تؤمن للجسم سعرات حرارية مرتفعة وعناصر غذائية متنوعة، وزاد من شعبيتها إقبال أصحاب المطاعم على تحضيرها في فصل الشتاء.
من جهته أكد السيد حميش إسماعيل أن العائلات بقرى ومداشر أهل القصر بالبويرة تعتمد خلال فصل الشتاء لمواجهة التغير المناخي والانخفاض الكبير في درجات الحرارة على تحضير عدة أطباق تقليدية والتي تستهوي حتى الشباب كالكسكس مع لحم الدجاج و"تيغريفين" "الغرايف" و"المطلوع" و"تمخلعت" و"البركوك" و"تيمزغرت".
وتشتهر عدة مناطق بالبويرة على غرار الصحاريج بضواحي مشدالة بعديد الأطباق التقليدية التي تلجأ إليها العائلات في فصل الشتاء، وهي أطباق نباتية وصحية، ومن بينها الكسرة بالبصل والأعشاب المعطرة. وحسب السيد لعمري مخلوف، فإن ربات البيوت يقمن بالبحث عن عديد الأعشاب المعطرة التي تنبت في هذه الناحية والتي يضاف إليها السميد وكمية من زيت الزيتون ويتم تحضيرها فوق طاجين من الفخار على نار هادئة، وتعتبر من أشهر الأطباق التي تحضّرها الأمهات هذه الأيام الباردة، كما تعتمد النساء بالمنطقة على تحضير وجبات شتوية أخرى "كالبركوكس" أو ما يعرف "بالبربوشة" في المناطق الأخرى، و"البغرير"، "ثيغريفين" ، الرفيس" وهو طبق يصنع بالكسرة اليابسة المفتتة في المرق، لكن الأغلبية تركز على "ثاحبولت المرقة" وهي فطير بالبيض ممرق وأحيانا حار.
أما بقرية "تسالة "بضواحي تاغزوت تفضل ربات البيوت مواجهة البرد القارس بتحضير ما يسمى "بالماكولة "وهي عبارة عن عجائن يضاف إليها المرق بالتوابل، بالإضافة إلى العيش بـ"اللوبيا" البيضاء والسوداء المسمات "لوبيا القبايل".
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فاطمة عكوش
تفضل الكثير من العائلات البويرية مواجهة قساوة هذه الأيام المثلجة بتناول أكلات تقليدية تقاوم البرد وتقي الجسم من الأمراض وخاصة نزلات البرد المتزامنة مع تساقط الثلوج بكثيفة، وتغير النمط الغذائي منذ أكثر من أسبوع بشكل جذري لدى أغلبية العائلات، حيث اختفت الأطباق الخفيفة لتحل محلها أطباق الأكلات الشعبية التقليدية الدسمة التي دأبت ربات البيوت على تحضيرها في فصل الشتاء.
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وحسب السيد حموش بانوح القاطن بالعجيبة بالبويرة فإنه من أهم الأطباق التقليدية التي تشتهر بها المنطقة والمفضلة في الأيام المثلجة "ثيمكزرث" و"بركوكس" وتقدم وهي ساخنة جدا والبعض يفضلها مع الفلفل الحار، والتي يتم تحضيرها خاصة في البيوت التي توجد فيها كبيرات السن، مضيفا أن أغلبية العائلات تعتمد خلال هذه الأيام التي عرفت انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة بشكل كبير على وجبات غنية بالسعرات الحرارية والبروتينات التي تمد الجسم بالطاقة والدفء، حيث تتفنن ربات البيوت في إعداد الأطباق التقليدية كالعدس واللوبيا والفول وتحويلها من أكلات غير محببة بسبب توابلها القوية وأعشابها المنسمة إلى أكلات شهية.
ومن جهة أخرى تأسف متحدثنا خلال حديثه مع "الشروق" بكون نساء "جيل الويفي" نادرا ما تجدن تحضير الأطباق التقليدية اللذيذة، ويبرر ذلك بكونها صعبة التحضير بسبب كثرة العناصر المستخدمة فيها وطول فترة طهيها !، لذلك فإن ربات البيوت المحنكات هن الوحيدات القادرات على تحضيرها وفق الوصفة الأصلية، وهذا رغم أن التقاليد المتوارثة تشجع الفتيات على تعلم فن الطبخ التقليدي.
ومن أهم الأطباق التقليدية التي يواجه بها سكان أحنيف بمشدالة فصل الشتاء القارس البركوكس بالفول اليابس واللحم المجفف والفلفل الحار، ضف إلى ذلك كل طابق ساخن من حساء وشوربة العدس والفول وأطباق الحمص والفاصوليا والعدس إضافة إلى الكسكس والطاجين، وحسب السيد "ردوان ميشادوا "فإن هذه الأكلات تتميز باحتوائها على التوابل والمواد الدسمة التي تؤمن للجسم سعرات حرارية مرتفعة وعناصر غذائية متنوعة، وزاد من شعبيتها إقبال أصحاب المطاعم على تحضيرها في فصل الشتاء.
من جهته أكد السيد حميش إسماعيل أن العائلات بقرى ومداشر أهل القصر بالبويرة تعتمد خلال فصل الشتاء لمواجهة التغير المناخي والانخفاض الكبير في درجات الحرارة على تحضير عدة أطباق تقليدية والتي تستهوي حتى الشباب كالكسكس مع لحم الدجاج و"تيغريفين" "الغرايف" و"المطلوع" و"تمخلعت" و"البركوك" و"تيمزغرت".
وتشتهر عدة مناطق بالبويرة على غرار الصحاريج بضواحي مشدالة بعديد الأطباق التقليدية التي تلجأ إليها العائلات في فصل الشتاء، وهي أطباق نباتية وصحية، ومن بينها الكسرة بالبصل والأعشاب المعطرة. وحسب السيد لعمري مخلوف، فإن ربات البيوت يقمن بالبحث عن عديد الأعشاب المعطرة التي تنبت في هذه الناحية والتي يضاف إليها السميد وكمية من زيت الزيتون ويتم تحضيرها فوق طاجين من الفخار على نار هادئة، وتعتبر من أشهر الأطباق التي تحضّرها الأمهات هذه الأيام الباردة، كما تعتمد النساء بالمنطقة على تحضير وجبات شتوية أخرى "كالبركوكس" أو ما يعرف "بالبربوشة" في المناطق الأخرى، و"البغرير"، "ثيغريفين" ، الرفيس" وهو طبق يصنع بالكسرة اليابسة المفتتة في المرق، لكن الأغلبية تركز على "ثاحبولت المرقة" وهي فطير بالبيض ممرق وأحيانا حار.
أما بقرية "تسالة "بضواحي تاغزوت تفضل ربات البيوت مواجهة البرد القارس بتحضير ما يسمى "بالماكولة "وهي عبارة عن عجائن يضاف إليها المرق بالتوابل، بالإضافة إلى العيش بـ"اللوبيا" البيضاء والسوداء المسمات "لوبيا القبايل".