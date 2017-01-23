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الاعتداء الإرهابي استهدف المركز الإسلامي
مقتل جزائريين خلال صلاة العشاء بكيبك الكندية
- أمن كيبيك لـ "الشروق": الإعلان عن قائمة الضحايا وجنسياتهم في ندوة صحفية
وقع ضحيتان جزائريتان في الاعتداء الإرهابي الذي طال المركز الثقافي الإسلامي بمقاطعة كيبك الكندية، بينما كانوا يؤدون صلاة العشاء.
ووفق ما صرح به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن رعيتين جزائريين كانتا ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي بكيبك الكندية.
وذكر المتحدث أنه وفق المعلومات الأولية التي تم جمعها من طرف القنصلية العامة بمونتريال لدى أفراد الجالية الجزائرية، فإن هناك جزائريين ضمن قائمة الضحايا الذين سقطوا في الاعتداء الذي طال المركز الثقافي الإسلامي.
وأضف بن علي الشريف أن سفير الجزائر بـ "أوتاوا والقنصل العام بمونتريال على اتصال دائم مع السلطات الفدرالية الكندية والسلطات في متقاطعة كيبك من اجل تأكيد هذه المعلومات وجمع تفاصيل حول هوية المصابين الخمسة، الذين يتواجد 5 منهم في وضعية حرجة.
وراجت منذ الساعات الأولى لنهار الإثنين، في وسائط التواصل الاجتماعي وصفحات جزائريي كندا أخبار عن وقوع ضحيتين أحدهما يعمل جزار بذات الحي يدعى عز الدين، لكن لم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومة رغم اتصالاتنا المتكررة بوزارة الخارجية، أما الضحية الثاني فعلى الأرجح يدعى خالد بلقاسمي وينحدر من العاصمة حسب ذات المصادر.
وأفادت لاحقا صحيفة "لو جورنال دو كيبيك" الناطقة بالفرنسية أن قائمة بأسماء 6 ضحايا سلمتها مصالح الأمن بالقاطعة لممثلي الجالية المسلمة، مشيرا إلى انه من بين الضحايا هناك جزائريين، إضافة لضحية من تونس والمغرب وآخر من إفريقيا.
وبالمقابل تحدثت مصادر أخرى في أوساط الجالية الجزائرية بمونتريال بأن الضحية الأول يدعى كرسم حسان.
ولم تفلح محاولات "الشروق" طيلة الإثنين للحصول على تأكيد أو نفي من وزارة الخارجية رغم المحاولات العديدة والمتكررة، وكذلك الشأن مع قنصلية الجزائر بمونتريال التي ظل هاتفها يرن لمرات عديدة دون أن يجب احد على اتصالاتنا.
وفي اتصال لـ"الشروق" بخلية الإعلام لمصالح أمن كيبيك، ردت مسؤولة الاتصال بأنه لا يمكن منح أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا لحد الآن، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة ستنظم ندوة صحفية في المساء لتقديم تفاصيل عن الاعتداء الإرهابي وهويات وجنسيات الضحايا والمصابين.
2017/01/30 على 19:051
هي إستمرار وإمتداد للحروب الطاحنة بين المسلمين منذ الحروب الأولى يعني منذ حروب الردة والصحابة بينهم . هما مسلمان من أجل خلافات إيديولوجية ومن أجل المناصب والمال. إن شاء الله يصبر ماليهم
امازيغي مسلم2017/01/30 على 19:462
رحمهم الله
يجب على الدولة الجزائرية حماية مواطنيها في المهجر من المتطرفين الكفار
2017/01/30 على 19:503
Salem Alikoum,
Allah yarham tous les morts...à dieu nous appartenons et à dieu nous retournons
Donc, je précise que les musulmans au Canada (en général) s'intègrent bien , ils priorisent l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. La preuve que ce centre islamique est le fruit des efforts fournis par la communauté.
Je termine en disant que cet acte barbare va aider la communauté à être plus solidaire.
ملاحظ2017/01/30 على 19:514
أولا, رحم الله الضحايا بهذه العملية بشعة وجبان والإرهاب لا دين له ولا ينتمي للإسلام كما ادعته بني العلمان وبني جلدتنا ليمسحوا الموس في الإسلام والسعودية, كما فعلته حكومة فرنسا واعملاها الزنادقة من charlie hébdo وباريس ونيس, ولا تزال تتردد الإعلام الفرنسي لوضعه في الإرهاب لان مستهدفها هو المسلمين والإسلام ولولا عدل ونزاهة الحكومة الكندية ورئيسها المحنك Justin Trudeau لما تكلمت الإعلام العالمي عن تلك العملية الإرهابية أمضاها المتطرفون فهل يا مشركين أفواه ستقولون أن حكومة تدعمهم كذبا كسعودية لداعش
2017/01/30 على 19:555
هي إمتداد للحروب بين المسلمين منذ عهد حروب الردة إلى اليوم.يتقاتلون من أجل إختلافات إييولوجية دينية ومناصب وأموال.هما مسلمان من قتل المسلمين المصليين. ربي يرحمهم