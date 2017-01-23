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الرباط جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية
الموافقة على انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي
وافق الرؤساء المشاركون في القمة الإفريقية مساء الاثنين، على انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، فيما تمسك القادة بعضوية الجمهورية الصحراوية.
وأعلن الاتحاد الإفريقي مؤخراً أن المغرب طلب رسمياً الإنضمام مجددا بعد مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984، احتجاجاً على قبول عضوية الصحراء الغربية.
وخلال قمة الاتحاد الأخيرة التي استضافتها كيغالي في جويلية الماضي، وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد.
2017/01/30 على 19:211
و اخيرا خسر المغرب المعركة السياسية تجاه الجزائر و قبل الدخول تحت جناح الإتحاد الإفريقي بجانب دولة جمهورية العربية الصحراوية و هو انتصار تاريخي للجزائر و حلفائها و على راسهم جنوب افريقيا
mohamedaek - Algérie2017/01/30 على 19:212
# الاستقلال قريب
2017/01/30 على 19:253
بصحتك يا الملك - روح دير حفلة راك ديت كاس افريقيا هههههههه
Sniper Dz2017/01/30 على 19:274
مساكن المراركة راهم فرحانين ـبعد إنضمامهم للإتحاد بعدما أخفى المخزن المواثيق والقوانين الإتحاد الإفريقي ـللإنضمام على الشعب والإعلام المروكي الهاوي خخخخخخخخ قالك المغرب سيكتسح إفريقيا ههههههههههههههههههه
ahmed zitouni - algeria2017/01/30 على 19:395
ملك المغرب يتابع قمة الاتحاد الأفريقي من غرفته في فندق شيراطون بأديس ابابا وافتتح رؤساء الدول الأفارقة قمتهم بعد أن اجتمعوا في جلسة مغلقة لانتخاب مكتب الاتحاد الجديد، ومناقشة قضايا أخرى على جدول الأعمال، لينتقلوا بعدها لأخذ الصورة الرسمية، وافتتاح الجلسة الافتتاحية بكلمات رسمية.
وكان الإعلام المغربي، وعدد من وسائل الإعلام الغربية، قد خدعت بسبب الكم الهائل من المعلومات الكاذبة التي بثتها أبواق الدعاية المخزنية، حيث ادعت أن الملك يزور أديس أبابا، لحضور أشغال القمة.
SoloDZ - مبروك للشعب الصحراوي بداية استقلاله ولكن يبقى الحذر مطلوبا 2017/01/30 على 19:466
الموافقة على انضمام المملكة العلوية للإتحاد الافريقي كان بعد ان صادق على ان حدود الصحراء الغربية هي الحدود الدولية المعروفة وقدم لهيئات الاتحاد خريطة بلاده بحدودها الدولية المعروفة وسيستقبل الوفود الصحراوية في اي نشاط افريقي يقيمه في المملكة واكثر من ذلك سيعمل على الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء في الاتحاد ومن بينها الجمهورية الصحراوية والتي سيتوجب عليه ان ينسحب من اراضي الدولة الصحراوية التي يحتلها او ان ينسحب من الاتحاد مرة اخرى كما انسحب من الوحدة الافريقية سابقا لنفس السبب يعني ببساطة نحن امام
SoloDZ - مبروك للشعب الصحراوي بداية استقلاله ولكن يبقى الحذر مطلوبا 2017/01/30 على 19:467
امام انتصار صحراوي في قضيته العادلة وهي ان المملكة العلوية انخرطت بشكل فعلي في مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وما سيترتب عن ذلك من اجراءات ملموسة يقوم بها الاحتلال العلوي ولكن كما سبق وقلنا ان هذا الانضمام ممكن يكون حصان طروادة وهذه الفرضية هي التي اعتمدت في حصة تلفزيونية على القناة الوطنية اتابعها الآن وهي ان المملكة تقوم بدول الوكيل عن باريس وتل ابيب في تفجير الاتحاد من خلال العبث بالقضية الصحراوية يؤدي ذلك الى اضعاف الاتحاد الافريقي سياسيا لصالح الكيان الصهيوني و اقتصاديا لصالح فرنسا
BESS Mad - الجزائر الشاسعة2017/01/30 على 19:498
رضى الناشز بعد نسيانها في بيت أبيها .