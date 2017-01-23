الرباط جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية

الموافقة على انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي

date 2017/01/30 views 2011 comments 8
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icon-writer الشروق أون لاين

وافق الرؤساء المشاركون في القمة الإفريقية مساء الاثنين، على انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، فيما تمسك القادة بعضوية الجمهورية الصحراوية.

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 وأعلن الاتحاد الإفريقي مؤخراً أن المغرب طلب رسمياً الإنضمام مجددا بعد مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984، احتجاجاً على قبول عضوية الصحراء الغربية.

 وخلال قمة الاتحاد الأخيرة التي استضافتها كيغالي في جويلية الماضي، وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد.

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