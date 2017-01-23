ميهوبي يشهر عصا الطاعة لمنتقديه ويقدم حصيلة قطاعه على مديري المسارح أن يتأقلموا مع الوضع الجديد أو يرفعوا الراية البيضاء

استغل وزير الثقافة فرصة عقده ندوة صحفية لتقديم حصيلة قطاعه لعام 2016 للرد بلهجة صارمة على منتقدي سياسيته تجاه المسرح، مؤكدا أن سياسية التقشف وتقليص الميزانيات في القطاع ستتواصل لعام 2017 بنسبة 20 و50 في المائة. في انتظار الإعلان عن القائمة الرسمية للمهرجانات التي ستبقى.

خصص عز الدين مهيوبي جل حديثه خلال الندوة التقييمية لقطاعه للحديث عن المسرح، حيث أكد أن المسارح الجهوية مطالبة بإعادة النظر في طريقة تسييرها مطالبا المدراء صراحة بالذهاب في حال عجزوا عن إبداع أساليب جديدة للبقاء قائلا "دور المدير لا يتلخص فقط في تصريف الأعمال وتوزيع المال، ومن وجد أنه غير قادر على التأقلم مع الوضع الجديد أن يرفع الراية البيضاء" .

في السياق ذاته، نفى الوزير وجود أي خلفيات سياسية وراء ما حدث في مسرح بجالية مؤكدا أن الوضع الذي عرفه مسرح عبد المالك بوقرموح سببه تراكمات في التسيير، وأضاف مخاطبا الذين اتهموه بالعداء للمسرح بسبب فشل أعماله قائلا: "ولنقل أن أعمالي فشلت إذا أردتم أن أقول هذا، إذن انجحوا أنتم". كما دعا المتحدث "المتسترين وراء الخدمة العمومية" إلى إعادة النظر في أساليب تعاملهم وإداراتهم خارج عقلية "الريع والربح السريع التي عمرت طويلا" وفق المنطق الاقتصادي.

في هذا السياق قال ميهوبي أن مراجعة قانون المسرح مسألة لا نقاش فيها وعلى المسرحيين أن يقدموا أفكارهم و مقترحاتهم في الميدان. ميهوبي قال إنه من حقه تقديم ملاحظات وعبارة "المسرح المدرسي" كان القصد منها دفع المسرحيين للاحتراف وأن المدرسة هي بداية غرس فكرة هذا الاحتراف.

في عرضه لمنجزات قطاعه رافع وزير الثقافة مطولا لصالح القطاع الخاص مؤكدا أن ثقافة "الباطل" يجب أن تتغير حيث كشف في هذا الإطار عن مراجعة القوانين لضمان مساهمة الخواص سواء كانوا أجانب أو وطنين خاصة في مجال السينما وضبط دفتر شروط منظمي التظاهرات والحفلات، مؤكدا أن "الوزارة مستعدة للتنازل عن بعض الأمور التنظيمية التي اعتادت أن تقوم بها لصالح الخواص شريطة أن تتم الأمور وفق دفتر شروط واضح وشفافية.

في مجال المهرجانات كشف الوزير أن التظاهرات الثقافة ستخضع "للامتحان والتقييم والمتابعة " لمنح الدعم والتمويل، حيث نفي المتحدث أي خلفية في التعامل مع مهرجان ديما جاز مؤكدا انه تدخل شخصيا من أجل استمرار المهرجان لكنه دعا في المقابل القائمين على الحدث إلى الشفافية والوضوح، في ذات الموضوع أوضح ميهوبي أن ديما جاز إذا أردوا استغلال قاعة أحمد باي عليهم دفع مقابلها لأنهم مهرجان يدر مدا خيل.