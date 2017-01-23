تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة الـ30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا).
وتحصل الفيلم الذي دخل المنافسة في فئة "الأفلام الوثائقية الإبداعية" إلى جانب حوالي عشرة أعمال من فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، على جائزتين وهما "الجائزة الذهبية للمهرجان"، التي تعد أعلى جائزة في فئتها و"جائزة تيليراما" وهي مكافأة أخرى تقدمها المجلة الثقافية الفرنسية لعمل أجنبي.
ويعتبر فيلم "تحقيق في الجنة" إنتاج جزائري-فرنسي يعالج التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحافيين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وعادت الجائزة الذهبية للمهرجان في فئة الأفلام الخيالية لفيلم بريطاني من إخراج صول ديب، في حين تحصل فيلم "رومانا" لجيليرمو كالدورون على نفس الجائزة في فئة "المسلسلات التلفزيونية".
وتحصل الفيلم الوثائقي "لطيفة، امرأة في الجمهورية" من إخراج جارميلا بوزكوفا وهو بورتري لوالدة جندي اغتيل سنة 2012 بمدينة تولوز الفرنسية في اعتداء إرهابي، على "جائزة الجمهور".
وتنافس أزيد من خمسين فيلما موزعين على عدة فئات خلال هذه الطبعة التي افتتحت يوم 24 جانفي الماضي.
ويقترح المهرجان الدولي الذي ينظم منذ سنة 1987 برامج سمعية بصرية بالإضافة إلى عروض في المنافسة ونقاشات ولقاءات بين محترفي السينما والمخرجين الشباب.
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وثائقي يعالج التطرف الديني في الجزائر
"تحقيق في الجنة" لمرزاق علواش يحصد جائزة بفرنسا
وكالات
تحصل الفيلم الوثائقي "تحقيق في الجنة" وهو آخر عمل للمخرج الجزائري مرزاق علواش على جائزة خلال الطبعة الـ30 للمهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية ببياريتز (جنوب-غرب فرنسا).
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وتحصل الفيلم الذي دخل المنافسة في فئة "الأفلام الوثائقية الإبداعية" إلى جانب حوالي عشرة أعمال من فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا، على جائزتين وهما "الجائزة الذهبية للمهرجان"، التي تعد أعلى جائزة في فئتها و"جائزة تيليراما" وهي مكافأة أخرى تقدمها المجلة الثقافية الفرنسية لعمل أجنبي.
ويعتبر فيلم "تحقيق في الجنة" إنتاج جزائري-فرنسي يعالج التطرف الديني من خلال قصة مجموعة من الصحافيين يقومون بتحقيق حول هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وعادت الجائزة الذهبية للمهرجان في فئة الأفلام الخيالية لفيلم بريطاني من إخراج صول ديب، في حين تحصل فيلم "رومانا" لجيليرمو كالدورون على نفس الجائزة في فئة "المسلسلات التلفزيونية".
وتحصل الفيلم الوثائقي "لطيفة، امرأة في الجمهورية" من إخراج جارميلا بوزكوفا وهو بورتري لوالدة جندي اغتيل سنة 2012 بمدينة تولوز الفرنسية في اعتداء إرهابي، على "جائزة الجمهور".
وتنافس أزيد من خمسين فيلما موزعين على عدة فئات خلال هذه الطبعة التي افتتحت يوم 24 جانفي الماضي.
ويقترح المهرجان الدولي الذي ينظم منذ سنة 1987 برامج سمعية بصرية بالإضافة إلى عروض في المنافسة ونقاشات ولقاءات بين محترفي السينما والمخرجين الشباب.