اعتمادا على نسبة المشاهدة والمصداقية وجودة البرامج والمبادرات "الشروق نيوز".. تـٌكرّم بدبي كأوّل قناة إخبارية مغاربيا بتقنية HD

كرّمت المنظمة الأوروبية للأقمار الصناعية والاتصالات "يوتلسات"، قناة "الشروق نيوز" واختارتها لتكون في المرتبة الأولى مغاربيا، والثالثة عربيا، ضمن الفضائيات الإخبارية التي تبثّ برامجها عبر تقنية الـ HD، وأكدت "يوتلسات" في بيان رسمي لها، إن تكريم "الشروق نيوز" كان بناء على تطورها من حيث جودة الشكل والمضمون خلال الأشهر الأخيرة، وكذا تصدّرها لنسبة المشاهدة ومصداقيتها وجودة برامجها ومبادراتها الثرية والمهنية.

وشدّدت "يوتلسات" في بيانها، على أن تكريم "الشروق نيوز"، جاء بناء على نسبة المشاهدة الواسعة التي تـُعنى بها من الجزائريين، واعتمادا على جودة البرامج ذات المصداقية، والتي تبثها باللغتين العربية والفرنسية، يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع، ومتابعتها اللصيقة للأحداث.

وأكدت "يوتلسات" إن "الشروق نيوز" قناة شابة، لكنها متطورة، وإنها خلال أربع سنوات فقط من تأسيسها، تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية، بفضل برامجها الرائدة وشعبيتها ومصداقيتها.

وثمنت "يوتلسات" جهود وإرادة "الشروق نيوز"، والتي مكنتها من تبوّأ المرتبة الأولى في الجزائر وشمال إفريقيا من حيث جودة البث، وأشارت "يوتلسات" إلى أن مجمّع "الشروق" يضمن البث عبر 5 إحداثيات، وهي "الشروق آس دي"، "الشروق آش دي"، "الشروق نيوز آس دي"، "الشروق نيوز آ شدي"، "بنة تي في".

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المدير العام لمجمّع "الشروق"، الأستاذ علي فضيل، إن قناة "الشروق نيوز" اختارت بث برامجها بتقنية HD منذ ديسمبر الماضي، انطلاقا من قمر "يوتلسات"، في إطار اعتماد أرقى وآخر التكنولوجيات الحديثة في المجال التلفزيوني، وتمكين المشاهدين من أجود نوعية للصورة.

وقد تمّ تكريم قناة "الشروق نيوز"، الإثنين، من طرف هيئة "يوتلسات" العالمية، على هامش انعقاد الصالون الدولي للإنتاج السمعي البصري "ديسكوب"، المنعقد بدبي في الإمارات العربية المتحدة، ما بين 28 جانفي والفاتح فيفري 2017. وحضر حفل التكريم عديد القنوات الأجنبية والعربية، وكذا فضائيات جزائرية خاصة.

ثلاثة أشهر، من هذا التحول التقني، كان كافيا لتحقيق قفزة نوعية بفضل إستراتيجية بعيدة المدى، اعتمدت على استهداف متطلبات المشاهد الجزائري، والمغاربي والعربي، وهو ما سمح لها أن تتبوّأ الريادة، وتكرّمها "يوتلسات" باعتبارها القناة الإخبارية الأولى مغاربيا والثالثة عربيا.

هذا التكريم الجديد، يؤكد عمق انتماء قناة "الشروق" للمشاهد الجزائري والمغاربي والعربي، وكذا المهاجرين في مختلف بقاع العالم، وهو أيضا تكريم لقوّة الإبداع وروح الاختراع، التي تصنعها قناة فتيّة مازالت تشقّ طريقها في السمعي البصري بأنامل مهنيين ومحترفين.

وتعتمد باقة "قنوات الشروق" منذ الشروع في إطلاقها قبل نحو 4 سنوات، على البرامج الإخبارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، الهادفة، والمعبّرة عن صوت البسطاء، عبر كلّ شبر من الجزائر العميقة، حيث كانت قنوات متكاملة ومتنوعة وثرية، كما سلطت الأضواء على الطابوهات وكشفت الكثير من القضايا المخفية والمسكوت عنها، ورافقت مختلف الأحداث بتغطيات إعلامية موضوعية واحترافية، بعيدة عن التهويل والإثارة وصبّ البنزين على النار.

وكان لتطوير القناة من الناحية الفنية والجمالية، خاصة بعد إدخال تقنية الـ HD، الأثر المباشر في استقطاب المزيد من المشاهدين داخليا وخارجيا، خاصة في أوساط الفئات التي تهتمّ بجودة الصورة ودقـّة المشاهد وقوّة الإخراج ووضوح الصوت، وهو ما أكسبها ثقة الجمهور ومنحها المصداقية عند الهيئات الدولية، ليكون تكريم "يوتلسات"، مؤشرا آخر على تفوّق قناة "الشروق" وتألقها.

نسخة من البيان الرسمي لمنظمة "يوتلسات"