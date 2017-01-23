إعادة انتخاب شرقي رئيسا لمفوضية السلم بالإتحاد الإفريقي

أعيد انتخاب الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي هذا الاثنين في منصب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وذلك خلال أشغال القمة ال28 للمنظمة الإفريقية بأديس أبابا.

وقد أعيد انتخاب شرقي الذي يتولى هذا المنصب منذ سنة 2013 لعهدة جديدة مدتها أربع سنوات.

وتم تجديد الثقة في الدبلوماسي الجزائري للبقاء في هذا المنصب الذي ترشحت له أيضا النيجيرية فطيمة كياري محمد وتحصل على 36 صوتا.