كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية، سي أحمد تيغريسية، أن عدد الرعايا الأجانب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي خلال 2016 بلغ 48 شخصا، فيما تم تسجيل منذ بداية جانفي2017 الجاري 11 شخصا جديدا، يمثلون جنسيات مختلفة معظمهم من فرنسا وبلجيكا.
وأوضح مدير الشؤون الدينية، أنه قد تم تسجيل منذ بداية عام 2016 حوالي 60 رعية اعتنقوا الإسلام، وأعلنوا ذلك بكل من مسجد الكوثر بحي أعمريو ومسجد عبد الحميد بن باديس، وغالبيتهم من فرنسا وكرواتية وبلونيا وبلجيكا تترواح أعمارهم ما بين 35 سنة 60 سنة.
وأشاد مدير الشؤون الدينية بثقافة البجاويين وسلوكاتهم الحضارية التي تمكنت من استقطاب الأجانب إليهم، وكذا التأثر بأخلاقهم من خلال الاحتكاك بهم في مجال العمل أو عن طريق الزواج أو في الحياة اليومية، موضحا أن إتقان سكان بجاية للغة الفرنسية سهل عليهم التواصل مع الأجانب وإطلاعهم على قواعد الإسلام والكتب الدينية.
وعن أخر حالة اعتناق الإسلام، يضيف أنها كانت من قبل سيدتين فرنسيتين، حيث نطقتا بالشهادتين أوائل الشهر الجاري، بمسجد عبد الحميد بن باديس، والرعية الثانية شاب في الثلاثينات ورجل كهل، يحملان الجنسية البلجيكية. واستنادا لمصادر متطابقة فإن غالبية المعتنقين يختارون لأنفسهم اسم "محمد".
وفيما يخص الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص المعتنقين للإسلام قال المسؤول إن مصالحه تقوم بتسهيل عملية استخراج الوثائق، بعد خضوعهم للتحقيق الإداري في مدة أقصاها 15 يوما للتأكد من هوية الشخص وحقيقة اعتناقه، وبعد نطق الشهادة، كما تسلم لهم كتب مجانية مزدوجة اللغة ومصاحف، كما يتم تنظيم جلسات علمية لفائدتهم من طرف المجالس العلمية التابعة للمساجد.
وفي معرض سؤالنا عن موجة التطرف والإلحاد التي تشهدها البلاد وبالأخص على أرض منطقة القبائل، لم ينف السيد تيغريسية حقيقة تواجد هذه الطوائف ومحاولة تنظيم هذه الشرائع بسرية، ونشر التطرف، إلا أنه طمان المواطنين بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية والمساجد التي بلغ عددها 689 على مستوى تراب الولاية.
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48 أجنبيا يتصدرهم الفرنسيون أشهروا إسلامهم ببجاية خلال 2016
توفيق. ب
كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية، سي أحمد تيغريسية، أن عدد الرعايا الأجانب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي خلال 2016 بلغ 48 شخصا، فيما تم تسجيل منذ بداية جانفي2017 الجاري 11 شخصا جديدا، يمثلون جنسيات مختلفة معظمهم من فرنسا وبلجيكا.
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وأوضح مدير الشؤون الدينية، أنه قد تم تسجيل منذ بداية عام 2016 حوالي 60 رعية اعتنقوا الإسلام، وأعلنوا ذلك بكل من مسجد الكوثر بحي أعمريو ومسجد عبد الحميد بن باديس، وغالبيتهم من فرنسا وكرواتية وبلونيا وبلجيكا تترواح أعمارهم ما بين 35 سنة 60 سنة.
وأشاد مدير الشؤون الدينية بثقافة البجاويين وسلوكاتهم الحضارية التي تمكنت من استقطاب الأجانب إليهم، وكذا التأثر بأخلاقهم من خلال الاحتكاك بهم في مجال العمل أو عن طريق الزواج أو في الحياة اليومية، موضحا أن إتقان سكان بجاية للغة الفرنسية سهل عليهم التواصل مع الأجانب وإطلاعهم على قواعد الإسلام والكتب الدينية.
وعن أخر حالة اعتناق الإسلام، يضيف أنها كانت من قبل سيدتين فرنسيتين، حيث نطقتا بالشهادتين أوائل الشهر الجاري، بمسجد عبد الحميد بن باديس، والرعية الثانية شاب في الثلاثينات ورجل كهل، يحملان الجنسية البلجيكية. واستنادا لمصادر متطابقة فإن غالبية المعتنقين يختارون لأنفسهم اسم "محمد".
وفيما يخص الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص المعتنقين للإسلام قال المسؤول إن مصالحه تقوم بتسهيل عملية استخراج الوثائق، بعد خضوعهم للتحقيق الإداري في مدة أقصاها 15 يوما للتأكد من هوية الشخص وحقيقة اعتناقه، وبعد نطق الشهادة، كما تسلم لهم كتب مجانية مزدوجة اللغة ومصاحف، كما يتم تنظيم جلسات علمية لفائدتهم من طرف المجالس العلمية التابعة للمساجد.
وفي معرض سؤالنا عن موجة التطرف والإلحاد التي تشهدها البلاد وبالأخص على أرض منطقة القبائل، لم ينف السيد تيغريسية حقيقة تواجد هذه الطوائف ومحاولة تنظيم هذه الشرائع بسرية، ونشر التطرف، إلا أنه طمان المواطنين بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية والمساجد التي بلغ عددها 689 على مستوى تراب الولاية.