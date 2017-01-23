التماس 6 سنوات سجنا ضده بالعاصمة تاجر "دوفيز" يوفّر المؤونة للإرهابيين عبر سيارات كراء

التمس النائب العام لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حق تاجر عملة، متهم بدعم وإسناد الجماعات الإرهابية في جبال تيزي وزو، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب،ي" يتواجد بالمؤسسة العقابية للحراش، عن تهمة الإشادة بأعمال إرهابية وتمويل الجماعات المسلحة، عن طريق شقيقه المتواجد بالجبال.

واستنادا لما ورد في جلسة المحاكمة، فقد انطلقت مصالح الضبطية القضائية في تحرياتها بخصوص ضلوع المتهم في تمويل الجماعات الإرهابية في أواخر سنة 2015، ليتم القبض عليه لاحقا جانفي 2016، بعد مطاردته من قبل عناصر أمن بالزي المدني بأحياء الحراش، إثر اكتشافهم أن المعني كان يقوم بإيصال الأغذية والمؤونة للإرهابيين في جبال" ايكوران" في ولاية تيزي وزو، بواسطة سيارات سياحية، يقوم بكرائها من وكالة كراء بعين النعجة في العاصمة، حتى يتمكن من مراوغة عناصر الأمن.

كما حجزت ذات المصالح في إطار تحرياتها حول المتهم، هاتفا نقالا كان يستعمله كهمزة وصل بينه وبين شقيقه، يحتوي على مقاطع فيديو تشيد بالأعمال الإرهابية، وتحرض على تنفيذ هجومات على المقرات الأمنية بالجزائر، إضافة إلى عثورها على فاتورة شراء لمواد غذائية.

كما تبين من خلال التحريات التي باشرتها محكمة الاختصاص بالحراش بعد الاطلاع على كشف المكالمات الهاتفية، أن المتهم كان على تواصل دائم مع شقيقه الإرهابي لتلقيه الأوامر عن كيفية إيصال الأغذية عبر الهاتف، وكذا التوسط لدى الأشخاص الراغبين في الانضمام للجماعات الإرهابية.