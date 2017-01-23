يعملون في البلدية ومديرية المناجم موظفون يستغلون ملف متوفية ليزوّروا البطاقات الرمادية بمستغانم

تمكنت خلية مكافحة السرقة وتهريب السيارات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، الأحد، من توقيف 06 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 28 و55 سنة، بينهم 3 موظفين على مستوى مصالح بلدية مستغانم، وإطار بمديرية الصناعة والمناجم، على خلفية تورطهم في قضية التزوير واستعمال المزوَر في محررات رسمية، سوء استعمال الوظيفة وإتلاف مستندات من خلال استعمال ملف مواطنة متوفية في استخراج بطاقة رمادية.

وأفاد المكلف بالإعلام والاتصال لدى مديرية الأمن الولائي، أن مصالح الشرطة القضائية، توصلت إلى تفكيك عناصر الشبكة عقب استغلال محكم لمعلومات، تؤكد استخراج أحد الأشخاص لبطاقة رمادية لشخص متوفى، حيث أثبتت أطوار التحقيق القضائي مباشرة بعد استخراج نسخة من الملف القاعدي الخاص بإيداع طلب بطاقة رمادية على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية ببلدية مستغانم، بأن صاحب الطلب متوفية سنة 2012 أي قبل تاريخ إيداع الملف لدى المصلحة المعنية، عليه وكإجراء أولي تم حجز المركبة والبطاقة الرمادية المشتبه فيها، وبما أن صاحبة البطاقة الرمادية متوفية، تم فحص بطاقة الإقامة الموجودة ضمن الملف القاعدي، حيث تبين أنها استخرجت من طرف شخص يقطن بمدينة مستغانم ويتعلق الأمر بالمدعو ع.م، البالغ من العمر 52 سنة، إطار بمديرية الصناعة والمناجم.

تجدر الإشارة، أن المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، سوء استعمال الوظيفة وإتلاف مستندات حيث تم إيداع كل من المدعو: ب.م و ع.م الحبس المؤقت، فيما استفاد كل من م.س و ب.أ من الرقابة القضائية، والاثنان الآخران استفادا من الإفراج.