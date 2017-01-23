آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
-
الثورة المصرية.. ما الذي تحقق من المطالب الشعبية؟
-
اللغة الإنكليزية في الجزائر.. هل تتفوق على الفرنسية؟
-
الصادق المهدي يعود إلى السودان بعد قضاء 30 شهراً في المنفى
-
إيفانكا ترامب تحبو في البيت الأبيض لأول مرة!
-
"إسرائيل" تفتح باب الاستيطان على مصراعيه
-
روسية تستعرض قوتها الخارقة بجر عربتي ترام في الصقيع!
-
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
-
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
الشرطة الكندية وجهت له تهمة القتل العمد
هذا هو قاتل المصلين في مسجد كيبيك
قالت السلطات الكندية، الاثنين، إن طالباً جامعياً كندياً-فرنسياً هو المشتبه به الوحيد في الاعتداء الذي وقع في مسجد في مدينة كيبيك وإنه تم توجيه الاتهام له بقتل ستة أشخاص عمداً فيما وصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه "هجوم إرهابي".
وعرفت وثائق قضائية المسلح الذي نفذ الهجوم على المصلين في صلاة العشاء، يوم الأحد، باسم ألكسندري بيسونت (27 عاماً). وأظهرت الوثائق القضائية أنه تم أيضاً توجيه الاتهام له بالشروع في قتل خمسة أشخاص.
وكانت الشرطة أعلنت، أن بيسونت نفسه اتصل بها بعد نصف ساعة من تنفيذه الهجوم لتسليم نفسه.
ومن المقرر، أن يمثل المتهم مجدداً أمام المحكمة في 21 فيفري في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم رسمياً إليه.
وامتنعت الشرطة عن الحديث عن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار.
وقال مصدر كندي مطلع على الوضع: "ينظرون إلى الحادث باعتباره نفذ على يد مهاجم منفرد".
وفي واشنطن قال مصدر مطلع بالحكومة الأمريكية، إن خبراء أمن بالحكومة الأمريكية يميلون إلى وجهة النظر القائلة بأن المسلح كان دافعه على الأرجح كراهية المسلمين.
وقالت المصادر الكندية، إن رجلاً من أصل مغربي كان قد اعتقل بات يعتبر الآن شاهداً برغم أن جنسيته لم تعرف على الفور.
ووصف رئيس الوزراء الكندي الحادث بأنه "هجوم إرهابي على المسلمين".
جاء الهجوم عقب تصريحات لترودو قال فيها إن كندا سترحب باللاجئين وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين ومنع مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة مؤقتاً لاعتبارات الأمن القومي.
وواجهت إجراءات ترامب إدانة واسعة في الولايات المتحدة وفي الخارج باعتبارها تستهدف المسلمين.
وقالت متحدثة باسم مستشفى جامعة مدينة كيبيك، إن خمسة من المصابين في هجوم المسجد يرقدون في وحدة العناية المركزة. وأضافت أن 12 آخرين يخضعون للعلاج من إصابات بسيطة.
أحد القتلى أب لأربعة
من جهة ثانية، أعلن المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، أن القتلى الستة هم جميعاً كنديون مزدوجو الجنسية. وقال نائب رئيس المركز محمد العبيدي، إن القتلى هم مغربي وجزائريان وتونسي وغينيان تتراوح أعمارهم بين 39 و60 عاماً.
وقالت باميلا سكينة الحايت صديقة أحد رواد المسجد، إن جزاراً يملك متجراً قرب المسجد وهو أب لأربعة أولاد قتل في الهجوم.
وقال علي وهو طالب بجامعة لافال، إنه كان يهرول متأخراً للحاق بالصلاة في المسجد الواقع قرب الجامعة في كيبيك. وعندما وصل كان المسجد قد تحول إلى مسرح جريمة.
وأضاف بالهاتف: "كان الجميع في حالة صدمة".
وبعد مرور 24 ساعة على المأساة لا تزال أسئلة كثيرة بشأن الاعتداء من دون إجابات ولا سيما تلك المتعلقة بالأسباب التي دفعت الشاب إلى إطلاق النار على المصلين في المسجد الواقع على بعد أقل من كيلومتر من منزله.
وبانتظار جلاء هذه الأسباب، فإن حسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أغلقت بعيد الهجوم، تشير إلى إنه يعتنق أفكاراً قومية ويؤيد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ أنه غالباً ما أعاد نشر هذه المواقف على حساباته.
وزادت الحوادث التي تنم عن رهاب المسلمين في كيبيك في السنوات الأخيرة. وباتت مسألة النقاب قضية في الانتخابات الاتحادية الكندية في 2015 لاسيما في كيبيك.
الوطني - الجزائر2017/01/31 على 10:491
والله ثلاث قبل الاعلان عن المشتبه فيه كنت ارشح ان يكون فرنسي لانهم هم الارهابيين والخلاطين الاكبر في العالم والغيارين والحسادين لان فرنسا لم تعد شيء في العالم بل حتى من يختارها في الاول هي طريق الى باقي الدول الغربية وما فعلته وتفعله فرنسا اليوم ضد الاسلام والمسلمين من تضييق داخل وخارج فرنسا يرشحها ان تكون الارهابي الاكبر في العالم والسبب ان غالبية السكان الفرنسيين يهود واليهود هم احقد الحاقدين عن الاسلام والمسلمين...لكن للاسف هذا دين الاهي لا يستطيع أي كان الوقوف في طريقه وسينتشر في منازلهم.