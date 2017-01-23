تنحدران من الجزائر العاصمة الخارجية تحدد هوية الضحيتين الجزائريتين في هجوم كيبك

أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الثلاثاء، أنه تم رسميا تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، مساء الأحد، المركز الثقافي الإسلامي في كيبك بكندا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد بن علي الشريف قائلا "يؤسفنا تأكيد مقتل عبد الكريم حسان المولود في 20 ماي 1975 بالجزائر العاصمة وخالد بلقاسمي المولود في 18 جانفي 1957 بالحراش في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء 29 جانفي الجاري المركز الثقافي الاسلامي في كيبك".

وأضاف بن علي الشريف "نتقدم لعائلتي الضحيتين وأقاربهما بخالص تعازينا ونؤكد لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة".

وكانت الجزائر قد أدانت بـ"شدة" الاعتداء الإرهابي "الجبان" الذي استهدف مساء الأحد، المركز الثقافي الإسلامي بكيبك (كندا).

والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مساء الأحد، مصلين اجتمعوا لأداء واجب الصلاة في مسجد بكيبك".

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية أن "هذا الاعتداء الذي لا يمكن وصفه يظهر أنه يتم من جديد استهداف المسلمين من قبل الإرهابيين الذين لا ينتمون لأي قضية أو ديانة" مضيفا أنه "من خلال هذا الاعتداء يحاولون بلا جدوى زعزعة استقرار المجتمعات والمساس بانسجامها وتنوعها والتعايش السلمي للديانات والثقافات".

وأكد أنه "أمام هذا المظهر الجديد من ازدراء قدسية الحياة البشرية نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الكنديين ونتقدم بتعازينا لعائلات الضحايا".

وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "نؤكد من جديد إدانتنا الشديدة للإرهاب والتزامنا بمواصلة الجهود من أجل إقامة التنسيق الضروري على الصعيد الدولي لمنع هذه الظاهرة والقضاء عليها".