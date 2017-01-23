بالفيديو الحوثيون يهاجمون فرقاطة سعودية ويقتلون اثنين من أفرادها

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن جماعة الحوثي هاجمت فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن، الاثنين، مما تسبب في انفجار أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم وأسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.

من ناحية أخرى نقلت قناة المسيرة الإخبارية الرسمية التابعة للجماعة عن الحوثيين قولهم، إنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً على قاعدة عسكرية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية على جزيرة زقر في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، صباح الثلاثاء.

ولم يصدر رد فعل عن التحالف على هذا الزعم ولم يتضح إن كان هناك ضحايا.

وتشير الهجمات إلى تصعيد في قتال مستمر منذ أسابيع على الساحل الغربي لليمن بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تعرضت فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية".

واصطدم أحد الزوارق بمؤخرة السفينة الحربية، مما تسبب في انفجار ونشوب حريق فقتل اثنان من أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة.

وعارضت قناة المسيرة هذه الرواية ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن الانفجار نجم عن صاروخ موجه.

وهذا ثاني هجوم على الأقل يشنه الحوثيون على سفن قبالة ساحل اليمن في الشهور الستة الأخيرة.

وتخوض الجماعة معارك في اليمن ضد قوات التحالف ومقاتلين موالين للحكومة اليمنية يحاولون التقدم شمالاً لانتزاع موانئ على البحر الأحمر من قبضة الحوثيين.

وحذر التحالف بقيادة السعودية من أن الهجوم على الفرقاطة من شأنه "التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين".

وتقود السعودية تحالفاً خليجياً عربياً نفذ آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ مارس 2015 سعياً لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.