رئيس البلدية تنكر لهم والوالي تجاهل مطالبهم فضيحة المجاري والحفر تدفع سكان بني مراد للانتفاضة

قرر سكان حي فتال ببلدية بني مراد الدخول في حركة احتجاجية واسعة بمشاركة الشباب والأطفال وحتى النساء أطلقوا عليها اسم الانتفاضة الثانية بداية الأسبوع القادم، بعد ما تنكر كل من رئيس البلدية والوالي لمطالبهم رغم نداءاتهم المتكررة، وهذا بعد ما تأزمت الأوضاع في حيهم الذي يفتقد لأدنى شروط التهيئة وهو الذي لا يبعد عن مقر البلدية سوى بـ1500 متر.

وتحول الطريق الرئيسي للحي إلى حفر وبرك مائية يزيد عمقها عن 20 سم ما جعلها تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالسيارات، وحتى السكان، ناهيك عن فضيحة المجاري المائية التي تم وضعها على التراب بطريقة شكلية ما جعل الحي يتحول إلى واد كبير كلما نزلت الأمطار.

وما زاد من مخاوف السكان تدهور الطريق العابرة للسكة الحديدية والتي تستغرق السيارة أزيد من ثلاث دقائق لاجتيازها نتيجة إهترائها والحفر العميقة التي تسبقها وتليها ما تسبب في كثير من الأحيان في تعطل السيارات وسط السكة الحديدية.

ومن الأمور التي أثارت غضب السكان هو اشتراك كل من بلدية بني مراد وأولاد يعيش في الحي ما يجعل كل رئيس بلدية يلقي اللوم والمسؤولية على الطرف الآخر، وبالرغم من رسائل السكان المتكررة للوالي و"الأميار" ورئيس الدائرة، غير أنهم لم يحركوا ساكنا، ما دفع السكان إلى تنظيم أنفسهم لإطلاق حركة احتجاجية مفتوحة مطلع الأسبوع المقبل تتضمن وقفة أمام بلدية بني مراد وغلق الطريق الرئيسي للحي.وهذا ما قد تنجر عنه حوادث مميتة، ويفتقد الحي، حسب ما ما كشف عنه السكان للشروق، لأدنى شروط النظافة، حيث حرم سكانه حتى من حاويات القمامة ما يضطرهم إلى رمي أكياس القمامة على الأرصفة لتعبث بها الكلاب والقطط، ومن المشاكل التي يعاني منها الحي افتقاده لمركز صحي ومساحات للعب الأطفال بالرغم من الكثافة السكانية التي يتميز بها.