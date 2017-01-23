تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندوقا من الذخيرة (1449) طلقة عيار 23 ملم ببرج باجي مختار.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية تفتيش قربة الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، الإثنين، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندوقا من الذخيرة و1449 طلقة عيار 23 ملم"، في حين أوقفت مفارز أخرى عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، وتدمير ورشة لصناعة القنابل التقليدية بسكيكدة.
وأضاف البيان، أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بسيدي بلعباس، 3 بارونات مخدرات بحوزتهم 197 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تمكنت من حجز كمية أخرى تقدر بـ 6.4 كيلوغرام ببشار.
وكشف البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، ضبطت 10 مهربين بحوزتهم 6.3 طنا من المواد الغدائية و2000 لترا من الوقود و5 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بشار وأدرار وورقلة وعين قزام، 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، حسب البيان.
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يحتوي على 1449 طلقة عيار 23 ملم
اكتشاف مخبأ للذخيرة قرب الحدود مع مالي
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندوقا من الذخيرة (1449) طلقة عيار 23 ملم ببرج باجي مختار.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في "إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية تفتيش قربة الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، الإثنين، من اكتشاف مخبأ يحتوي على 52 صندوقا من الذخيرة و1449 طلقة عيار 23 ملم"، في حين أوقفت مفارز أخرى عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، وتدمير ورشة لصناعة القنابل التقليدية بسكيكدة.
وأضاف البيان، أنه في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بسيدي بلعباس، 3 بارونات مخدرات بحوزتهم 197 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تمكنت من حجز كمية أخرى تقدر بـ 6.4 كيلوغرام ببشار.
وكشف البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، ضبطت 10 مهربين بحوزتهم 6.3 طنا من المواد الغدائية و2000 لترا من الوقود و5 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من بشار وأدرار وورقلة وعين قزام، 38 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، حسب البيان.