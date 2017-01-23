انتقد البيت الأبيض، الاثنين، الدبلوماسيين الأمريكيين الذين وقعوا على رسالة تحتج على الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، وقال إن عليهم الالتزام أو الرحيل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر خلال مؤتمر صحافي، إن الرسالة "تم تضخيمها والمبالغة فيها.. أعتقد أن عليهم إما الالتزام بالبرنامج أو الرحيل".
وكان عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين قد احتجوا على الأمر الذي أصدره ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول.
وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي"، مضيفاً أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الأعلى رتبة.
ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، إلا أنه قال إنها تشير إلى الأمر المعروف بـ"حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة".
والجمعة، وقع ترامب الأمر التنفيذي لتعليق دخول مواطني كل من العراق وإيران ليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن، إلى الولايات المتحدة ما أثار موجة احتجاجات عند المطارات الأمريكية بعد احتجاز قادمين من تلك الدول.
وطبقاً لمدونة الأمن القومي المرموقة "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة، فإن "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".
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دبلوماسيون أمريكيون يوقعون رسالة انشقاق والبيت الأبيض يرد
وكالات - الشروق أونلاين
انتقد البيت الأبيض، الاثنين، الدبلوماسيين الأمريكيين الذين وقعوا على رسالة تحتج على الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، وقال إن عليهم الالتزام أو الرحيل.
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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر خلال مؤتمر صحافي، إن الرسالة "تم تضخيمها والمبالغة فيها.. أعتقد أن عليهم إما الالتزام بالبرنامج أو الرحيل".
وكان عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين قد احتجوا على الأمر الذي أصدره ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول.
وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي"، مضيفاً أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الأعلى رتبة.
ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، إلا أنه قال إنها تشير إلى الأمر المعروف بـ"حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة".
والجمعة، وقع ترامب الأمر التنفيذي لتعليق دخول مواطني كل من العراق وإيران ليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن، إلى الولايات المتحدة ما أثار موجة احتجاجات عند المطارات الأمريكية بعد احتجاز قادمين من تلك الدول.
وطبقاً لمدونة الأمن القومي المرموقة "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة، فإن "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".