نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله، الثلاثاء، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يتضمن وحدات حماية الشعب الكردية، إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.
وأضاف أنه رغم أن العدد قليل "هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقاً لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا.. أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل".
من ناحية أخرى، قال سلو: "هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة". ولم يقدم تفاصيل أخرى.
ونقلت رويترز عن مصدر عسكري كردي آخر قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن المرحلة القادمة من الحملة التي تدعمها واشنطن ضد "داعش" في سوريا، تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائياً عن محيطها الجغرافي وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوباً.
وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه: "من أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة-دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية".
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قوات "سوريا الديمقراطية": حصلنا على دعم إضافي منذ تنصيب ترامب
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله، الثلاثاء، إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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وقال طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يتضمن وحدات حماية الشعب الكردية، إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام.
وأضاف أنه رغم أن العدد قليل "هذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقاً لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا.. أسلحة خفيفة وذخائر وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل".
من ناحية أخرى، قال سلو: "هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة". ولم يقدم تفاصيل أخرى.
ونقلت رويترز عن مصدر عسكري كردي آخر قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن المرحلة القادمة من الحملة التي تدعمها واشنطن ضد "داعش" في سوريا، تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائياً عن محيطها الجغرافي وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوباً.
وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه: "من أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة-دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية".