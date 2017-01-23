خفر السواحل ينتشل 32 كلغ من المخدرات بتيبازة

date 2017/01/31 views 255 comments 0
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icon-writer ب. بوجمعة

انتشلت وحدة خفر السواحل ببوهارون في ولاية تيبازة،، مساء الإثنين، 32 كلغ من الكيف المعالج، كانت مغلفة بإحكام في كيس بلاستيكي قبالة الشاطئ الصخري الممتد بين حي خميستي الميناء وميناء بوهارون.

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وحسب مصادر محلية، فإن العملية جاءت إثر قيام أحد الصيادين بإبلاغ خفر السواحل بوجود كيس كبير الحجم يطفو على سطح الماء.

وإثر تدخل ذات المصالح وتفتيش الكيس، عثر بداخله على كمية من الكيف المعالج، تقدر بـ 32 كلغ، يكون تجار مخدرات وراء عملية نقله بحرا، نظرا إلى الحصار الأمني المفروض على نشاطاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة عرفت خلال السنوات الماضية عمليات مماثلة لإغراق الولايات الوسطى بالمخدرات عبر نقلها بحرا، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من إحباطها.

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